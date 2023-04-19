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南加男子先隨機刺傷人 又開車衝撞高中生 釀1死3傷

洛杉磯訊
因撞擊力道極大，整輛車瞬間翻覆，警消人員隨即趕到現場進行調查。（abc7截圖）
因撞擊力道極大，整輛車瞬間翻覆，警消人員隨即趕到現場進行調查。（abc7截圖）

南加范杜拉縣（Ventura County）千橡市（Thousand Oaks）24歲持刀嫌疑人艾斯（Austin Eis），先後在西米谷（Simi Valley）科克倫街（Cochran Street）沃爾瑪刺傷一名員工，隨後再度衝撞西湖高中學生，造成一名15歲男孩不幸死亡。警方認為這是一起蓄意犯罪事件。艾斯面臨多項指控，包括謀殺、謀殺未遂和搶劫未遂。預計他將於4月20日（週四）在范杜拉縣法庭過堂。

警方透露，此次攻擊事件發生於4月18日下午。當時，24歲的艾斯持刀進入西米谷科克倫街的沃爾瑪刺傷一名員工後逃離現場。隨後前往他父母位於卡馬里奧的住所，與一名親戚發生口角，但並沒有人傷亡。

隨著警方對刺傷事件深入調查，他們發現一起車禍發生在沃爾瑪西湖高中附近，也是艾斯所為，艾斯逃逸過程中駕駛著白色豐田凱美瑞，疑似精神錯亂，撞上幾名西湖（Westlake）高中學生，造成一名15歲學生不幸身亡，而車輛撞擊力度之大，讓車身翻轉、碎片更四散在街道上。另外三名遭撞學生則分別身受不同程度的輕重傷。艾斯隨後在事發現場被拘留，目前沃爾瑪受害員工的狀況不明，而身亡學生身份也尚未公布。

艾斯將面臨多項指控，包括謀殺、謀殺未遂和搶劫未遂等罪行，並預計將在20日接受傳訊。而加略山社區（Calvary Community Church）教堂附近的守夜活動將於19日下午6時舉辦。

西湖高中10年級學生伯格（Erik Bergh）表示，事發他和朋友當時聽到了尖叫聲和奔跑聲，轉身後就看到一輛汽車朝他們疾馳而來，接著就看到身旁的朋友躺在地上，身上的鮮血四濺在他身上，一名女孩更倒臥在人行道上哭著尖叫。

科內霍谷（Conejo Valley）聯合學區的負責人和西湖高中校長也發表聯合聲明，表示對這起意外的發生深表遺憾，他們會為這些學生、他們的家人、朋友、以及整個戰士（Warrior）社區祈禱。而CVUSD心理健康顧問團隊將於20日為學生、教職員工和社區提供支持與輔導。

民眾在案發地點供奉蠟燭為遇害的高中生祈禱。（abc7截圖）
民眾在案發地點供奉蠟燭為遇害的高中生祈禱。（abc7截圖）

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