南加亞裔謊稱夜釣龍蝦殺人棄屍 只因4萬債務

事發當時，女被告厲策與亞裔共犯李皇軒將欠款約4萬的受害者陶詹姆（James Dao，譯音）以「釣龍蝦」名義騙出海後殺害。（示意圖，本報記者/攝影）

南加橙縣聖璜卡畢斯壯諾市(San Juan Capistrano)一名女子因參與一宗謀殺案，被判處超過21年徒刑。該案2019年10月15日在丹那岬（Dana Point ）附近發生，事發當時，女被告厲策 (Sheila Marie Ritze)與亞裔 共犯李皇軒（Hoang Xuan Le，音譯）將欠款約4萬的受害者陶詹姆（James Dao，譯音）以「釣龍蝦」名義騙出海後，將其殺害並丟棄在太平洋中，死者被發現時身上有多處子彈和鈍器痕跡。

現年42歲的厲策因陶詹姆謀殺案被裁定犯有兩項重罪，分別為：在美國特殊的海事和領土管轄區內犯下二級謀殺罪，及向聯邦調查人員提供虛假陳述，被判入獄262個月，即21年零10個月。

聯邦法官大衛·卡特（David Carter）在量刑聽證會上更稱其罪行為「恐怖又可怕」（horrific and horrendous）。承辦該案的檢察官也在一份量刑備忘錄中指出，厲策的罪行給受害者的母親、寡婦、兄弟、姐妹和兩個小孩留下的悲痛及悲傷不可量計。而在謀殺陶詹姆後，厲策卻毫不在意地繼續自己的生活，期間更不時還與李皇軒聚會，甚至協助李皇軒使用 GPS 追踪器追踪陶詹姆的遺孀。

據審判證據顯示，陶詹姆因欠款約3至4萬元被厲策和李皇軒（小名為Wayne）以「夜釣龍蝦」的名義騙出海，帶到太平洋後遭殺害並棄屍海中。兩人2019年10月15日帶著陶詹姆前往厲策停在丹那岬港（Dana Point Harbor）的船中。隨後，厲策駕駛船至太平洋，李皇軒從受害者背後開槍射殺使其跌入海中，

而當時受害者尚有意識，兩名嫌犯則冷眼旁觀讓其在海中溺斃。陶詹姆的屍體直至2019年10月16日在聖地牙哥洋邊市(Oceanside)西北數英里處被發現，經聖縣法醫鑑定，確認死者陶詹姆曾慘遭槍擊和鈍器外傷之後死於溺水。

2019年12月厲策接受聯邦調查員調查時，謊稱從未與陶詹姆見過面，隨後被檢方發現厲策曾在案發前11天與陶詹姆在拉斯維加斯見面。

在2021年12月17日的聽證會上，李皇軒被聯邦陪審團一致裁定犯有特殊海事和領土管轄區內的一級謀殺罪、謀殺陰謀罪和使用武器實施暴力犯罪 罪名。疑是毒犯的李皇軒在2022年2月承認八項毒品罪名，其中包括分發可卡因和甲基苯丙胺。而在2023年7月17日的判刑聽證會上，李皇軒將面臨聯邦監獄 終身監禁的強制性刑罰。