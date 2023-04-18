我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防長盛讚普亭促進世界和平 官媒未提、推特瘋傳

報稅截止…疫情優惠沒了 這些人退稅大減

影/洛市行人過馬路被撞飛 視頻全錄

洛杉磯訊
洛杉磯一名行人過馬路時被汽車撞飛，並受重傷，肇事司機逃逸。（洛市警局）
洛杉磯一名行人過馬路時被汽車撞飛，並受重傷，肇事司機逃逸。（洛市警局）

洛杉磯市警方 4 月 18 日（周二）公佈洛杉磯市威爾明頓（Wilmington）地區的一起交通事故視頻。監控畫面記錄，一名行人過馬路時當場被汽車撞飛，並受重傷。事故發生後，肇事司機逃逸現場。

影音來源：洛市警局／記者邵敏後製

據洛市警局稱，事故發生在 2022 年 10 月 9 日下午 4 時左右，地點位於 L 街和 Figueroa 街交叉口附近。這名行人是在 Figueroa 街過馬路時，被一輛左轉的白色四門雪佛蘭轎車（Chevrolet sedan）撞倒。

警方在新聞稿中指出，車輛撞到行人，巨大的衝擊力導致這名行人騰空而起，再撞上旁邊道路。事發後，肇事司機在 Figueroa 街繼續向北行駛，並沒有停下來幫助受傷的男子。受害人遭受重傷，後被送往醫院搶救。

最新發布的視頻顯示，受害者當時將雙臂伸到身前，好像試圖阻止司機，事故發生時，一輛炸玉米餅卡車正朝相反的方向行駛。

任何人如果有關於此案的更多信息，請致電 323-421-2500 ，聯繫交通部門警官 Antonio Hurd。對於能夠識別、逮捕和定罪逃逸司機的信息，或者雙方在民事法庭達成和解的信息，最高可懸賞 2 萬 5000 元。

洛杉磯 汽車

上一則

警署官員於拉斯維加斯分享台灣打擊人口販運實力

延伸閱讀

洛市白男利用約會軟體性侵 至少5女受害

洛市白男利用約會軟體性侵 至少5女受害
洛市警局增派騎警巡邏格里菲斯公園 遊客超驚喜

洛市警局增派騎警巡邏格里菲斯公園 遊客超驚喜
洛市提議調高酒店機場員工時薪 業者反對

洛市提議調高酒店機場員工時薪 業者反對
洛市前副市長陳紓華貪腐案 流審

洛市前副市長陳紓華貪腐案 流審
洛市前華裔副市長被控貪腐案流審

洛市前華裔副市長被控貪腐案流審
洛市警局遭縱火 損失百萬女嫌在押

洛市警局遭縱火 損失百萬女嫌在押

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
近日，一個關於坑房東的微信群在網路瘋傳。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱租霸竟有微信群 用這些套路坑華人房東

2023-04-11 21:56

超人氣

更多 >
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮

何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮
56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」

56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」