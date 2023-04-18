影/洛市行人過馬路被撞飛 視頻全錄

洛杉磯一名行人過馬路時被汽車撞飛，並受重傷，肇事司機逃逸。（洛市警局）

洛杉磯 市警方 4 月 18 日（周二）公佈洛杉磯市威爾明頓（Wilmington）地區的一起交通事故視頻。監控畫面記錄，一名行人過馬路時當場被汽車 撞飛，並受重傷。事故發生後，肇事司機逃逸現場。

影音來源：洛市警局／記者邵敏後製

據洛市警局稱，事故發生在 2022 年 10 月 9 日下午 4 時左右，地點位於 L 街和 Figueroa 街交叉口附近。這名行人是在 Figueroa 街過馬路時，被一輛左轉的白色四門雪佛蘭轎車（Chevrolet sedan）撞倒。

警方在新聞稿中指出，車輛撞到行人，巨大的衝擊力導致這名行人騰空而起，再撞上旁邊道路。事發後，肇事司機在 Figueroa 街繼續向北行駛，並沒有停下來幫助受傷的男子。受害人遭受重傷，後被送往醫院搶救。

最新發布的視頻顯示，受害者當時將雙臂伸到身前，好像試圖阻止司機，事故發生時，一輛炸玉米餅卡車正朝相反的方向行駛。

任何人如果有關於此案的更多信息，請致電 323-421-2500 ，聯繫交通部門警官 Antonio Hurd。對於能夠識別、逮捕和定罪逃逸司機的信息，或者雙方在民事法庭達成和解的信息，最高可懸賞 2 萬 5000 元。