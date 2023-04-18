疫情優惠沒了 這些人退稅比去年少

今年退稅普遍比去年少。（Pexels）

今年4月18日的退稅 日已過，除了部分受災地區，大部分民眾都已經完成報稅 。不過有一些人，今年拿到的退稅可能比去年少。

根據國稅局網站（IRS.gov），截至4日7日已有超過1億民眾完成報稅，在這些人中，拿到的退稅額平均比去年少9.3%。根據IRS最新數據，今年平均一個人拿到的退稅額為2878元，去年是3175元，少了近300元。原因之一是疫情 期間的一些優惠退稅政策到期，特別能影響到一些家庭或人員。

會計師施啟祥指出，如果家中有小孩，家中人口眾多，或是領失業救濟金，疫情期間各類補助金的今年退稅都會少一點。例如兒童開支抵稅額（child tax credit），變成一個孩子2000元，在疫情期間該金額高達3600元。兒童和受撫養人開支抵稅額（child and dependent care credit），從最高2021年的8000元下調至2100元。這項抵稅額是為父母工作期間照顧孩子或其他家庭成員所設置的抵稅優惠。

在疫情期間或疫情後打零工或自由工作者（freelance），他們需要繳納自僱稅（self-employment tax），扣繳稅款低，會導致退稅少，甚至需要補交稅。

此外，在疫情流行期間，國稅局允許從總收入扣除向合格慈善機構捐款的標準扣除額，無需納稅人逐項列舉，但今年納稅人需要逐項列出捐款才能抵稅，因此也會導致退稅款減少。

施啟祥說，但像自己工作沒有受疫情影響的，拿W2的民眾都不會受到影響。他補充說，因為物價指數跳升，標準扣除額（standard deduction）每年也升高，因此可能有些民眾收到的退稅不減反增。根據IRS，夫妻聯合報稅標準扣除額上漲800元，一家之主（Head of Household）上漲600元，單身或夫婦單獨報稅者，上升400元。

根據KTLA，疫情退稅優惠的減少或消失，對工薪家庭影響最大。一些收入入不敷出的家庭，每年指望退稅來補貼家用。波士頓20歲的華裔大學生Rachel Zhou，父親是外賣員，繼母是社會義工。她們家將用退稅來修理房屋。因為修理費是一筆大的現金開銷。Zhou在空餘時間在餐館和冰淇淋店打工。今年退稅只拿到1元。去年則有幾百元。

有專家認為，今年退稅降低會減少民眾消費行為，從而改善通膨。目前聯準會為了抵抗通膨，連連加息，從而放緩經濟發展，不過在另一方面，也會影響一些家庭的開支。例如靠透支信用卡維生的家庭，信用卡還款利息升高，導致需要還更多的錢，週而復始，陷入惡循環。