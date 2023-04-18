洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判24個月

參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

參與安排中美公民假結婚拿綠卡 的洛杉磯縣聖蓋博市居民王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan，譯音），17日被判刑。法官Michael W. Fitzgerald 判其24個月的緩刑（probation），包括30天在中途屋（halfway house）管教所。

中途屋是針對有健康問題、藥物濫用問題的罪犯進行治療或心理疏導，幫助她們重返社會。中途屋因收納的都是罪犯，因此有嚴格管制，戒備森嚴。

今年50歲的王秀蘭通過促成假結婚，從中收取最高6萬元。她2021年針對一項涉嫌假結婚的聯邦指控供認不諱。她被控和另一名合謀者、今年59歲的蒙特利公園市 居民何昌宇（ChangYu ‘Andy’ He，譯音），共同實施計畫，通過與美國公民 假結婚幫助中國公民拿綠卡。

根據加州中區檢察官辦公室（United States Attorney’s Office，central District of California）的消息，兩人在2018年1月至2019年11月期間，雇用美國公民參與綠卡婚姻騙局。兩人安排了三對婚姻，卻沒想到三名美國公民均為美國聯邦政府的臥底探員。

根據法院文件，何昌宇承認為了讓婚姻看起來更真，會指導對方如何回答移民官的問題，如何建立兩人共同銀行賬戶，將兩人衣物放在同一住處，並時常出現在住處，故意讓鄰居看見兩人。

2018年10月，在兩人的介紹下，將一名美國公民，實為臥底警探的人介紹給客戶，當時40歲中國公民Xiaojun Han，希望促成假結婚拿到綠卡。兩人支付給臥底警探1萬元，並在羅斯密圖書館碰面，一起捏造法律文件並承諾，一旦Xiaojun Han拿到綠卡，將再支付2萬5000元，等到所有程序收尾，再加5000。

另外兩名中國客戶包括明尼蘇達州聖保羅市居民，當時29歲的吳煥章（Huanzhang Wu，譯音），以及聖地牙哥居民，34歲的劉中南（Zhongnan Liu，譯音）。兩人均付錢通過假結婚拿綠卡，都被聯邦起訴。

何昌宇已在2021年2月被判四個月零11天監禁，並在出獄兩年內接受司法人員的監管（supervise）。

2017年警方接到群眾舉報開始著手調查此案。警方表示兩名被告的客戶，多是通過口耳相傳或華人報紙上的廣告，從而認識假結婚拿綠卡的「業務」。