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洛市警局增派騎警巡邏格里菲斯公園 遊客超驚喜

洛杉磯訊
在格里菲斯公園巡邏的騎警排成隊伍，供觀光客拍照。（abc7）
在格里菲斯公園巡邏的騎警排成隊伍，供觀光客拍照。（abc7）

隨著洛杉磯市的犯罪率不斷攀升，洛市警局騎警部隊逐漸變成不可或缺的存在，而為了應對犯罪率上升問題，洛市警局預計將於格里菲斯公園（Griffith Park）加強巡邏，希望有效地降低犯罪率。此舉也意味與遊客的互動將增多，高能見度的巡邏也將一併增強。

洛市警方文圖拉（Michael Ventula）解釋說，騎警部隊不僅是一個很好的公共互動工具，更是極具威懾力量的犯罪打擊武器。罪犯看警察和看到騎警的感覺是不同的，他們會下意識地認為騎警不是他們想招惹的對象，也跑不過對方，相信騎警部隊的增援可以有效地提高公園的安全性。而格里菲斯公園一直都因旅遊勝地聞名的特殊性，成為罪犯偷竊錢包、護照等貴重物品的熱門行竊點。

文圖拉補充說明，洛市警察局騎警部隊也在巡邏效率方面占有明顯優勢，從高度來說，不論遠近距離都可以一眼望穿，而地形考量方面也不需太多顧慮。據洛市警局警官羅傑斯（Eric Rogers）所述，這使他們在犯罪預防方面非常有用。

目前洛市警局騎警部隊共有32匹馬，授權數為40匹。而所有騎警在上任前都已接受專門學校訓練，警局還為這些馬提供基本需求，如保險、醫療照顧、牙科和食物等，如照顧犬科動物一樣。洛市警局也表示，現階段目標是通過騎警部隊的努力，為市民提供更安全的城市環境。而警局目前所使用的大部分馬匹都是靠民眾捐贈，而平均而言馬匹在工作約15年或年滿20歲時，警局就會為其找尋適合的牧場讓它們退休，安享晚年。

遊客對於騎警部隊的馬匹感到非常驚喜，時不時地走近馬匹拍照或是撫摸牠們。（abc7...
遊客對於騎警部隊的馬匹感到非常驚喜，時不時地走近馬匹拍照或是撫摸牠們。（abc7）

警察 退休 保險

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