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洛縣16歲少女失蹤 家人接到恐怖來電

洛杉磯訊
今年16歲的洛縣少女Alinka Castaneda。（洛縣警局）
今年16歲的洛縣少女Alinka Castaneda。（洛縣警局）

洛杉磯縣一名16歲女孩新年失蹤，幾個月後，其家人收到三次少女打來的求救電話。警察認為，少女很可能被囚禁。

洛縣卡森市（Carson）女孩Alinka Castaneda，1月1日凌晨5時離開家，通過監控，警方發現她上了一個未知車輛。此後，她的家人再也沒見過她。

根據KTLA的報導，近期Castaneda的家人接到三通來自她的恐怖電話，她在電話中向家人求救，稱不知道自己在什麼地方。前洛杉磯市警員，如今為私家偵探的Moses Castillo正在調查此案。他說，「在電話中，她向母親和姐妹哭訴，她不知道身在何處，不被允許離開。她可能被囚禁了。」

洛杉磯縣警局表示，1月19日，Alinka Castaneda的家人接到她打的電話，稱自己逃不掉。警局將她列為「高風險失蹤未成年」，並敦促公眾提供線索，幫警局破獲案件。

Moses Castillo表示，目前已知綁架者是男性，至少有一人。他說已經掌握嫌疑人名字，但還不能公開。Moses Castillo透過KTLA向嫌犯發佈訊息：「我們知道你囚禁了她，我們還知道你是一名成年男性。是時候放了她。把她放在1200 North State Street的南加大（USC）醫院。你可以透過Instagram找到我。告訴我你什麼放了她，這樣我們可以及時給她需要的幫助。」

Castillo說，另一個顧慮是Castaneda被人販拐走了。但這還未能被證實。

 Castillo在媒體中對失蹤的Castaneda說，「他們會支持你幫助你康復。不會再讓你傷心難過了。回家吧，我們在這等你。」

卡森市議會日前透過決議，將懸賞10萬元給提供線索找到Castaneda的人。

Castaneda身高5呎5，體重150磅，留有棕色短髮，有棕色眼睛，有耳洞和鼻環洞。

民眾如有線索，請致電洛杉磯警局310-8478362。

洛杉磯 南加大 警察

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