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小飛機空中熄火 南加機智醫師緊急迫降 2乘客輕傷

記者啟鉻／河濱即時報導
內陸單引擎飛機空中突發故障，緊急迫降成功。（居民提供）
內陸單引擎飛機空中突發故障，緊急迫降成功。（居民提供）

南加內陸一架單引擎飛機16日晨在飛行途中，引擎突然熄火，有墜毀危險。駕駛成功迫降，兩名乘客受輕傷。

駕駛員是58歲的帕特爾（Gnyandev Patel），橙市居民，在雷克伍德市從事內科醫師。16日（周日）晨，他駕駛單引擎飛機Piper從奇諾機場耗時13分鐘到達河濱市機場，與兩位好友共進早餐。然後在上午10時07分與好友飛往拉汶市Brackett Field。他表示，準備工作都很好，起飛也很順利，飛機有足夠的動力。

令人意外的是，飛機在大約1000呎高空，引擎突然熄火。他說，所有意外都是在45秒內發生。而帕特爾曾自豪地說，他自2008年開始駕駛單引擎飛機，從未發生過事故。但這次突發故障，就足以令他面對艱難挑戰。

帕特爾說，他沒有足夠動力返回機場。必須儘快尋找硬著陸地點，否則後果不堪設想。

他說：「必須有一塊空地來迫降。不知道是否會安全降落。若降落在道路上，可能會撞上民房。當時找不到一塊平坦的地面。他選擇一個平緩山坡地，認為是一個好辦法。」

最終，帕特爾在距離機場以西2-3哩，靠近Stover街和Gaylord路，距離住宅區數百呎的私人土地上降落，地面上還鋪有木屑。迫降中兩名乘客受輕傷，其中一人送醫救治。飛機沒有起火。河濱市消防局表示，當消防員和急救人員趕到時，看到三人在飛機外活動。

根據FlightAware網站資訊，帕特爾在硬著陸前已經盤旋了三分鐘。聯邦航空管理局（FAA）對這起事故正在調查。

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