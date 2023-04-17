洛縣長堤警方在賽車比賽外射擊嫌犯 引混亂

警方繳獲手槍。（LBPD）

警方4月16日（週日）在長堤 Acura Grand Prix of Long Beach賽車大獎賽附近，開槍打傷了一名嫌犯，導致現場發生踩踏和混亂，該地區的街道因執法活動而關閉。

當天下午4點45分左右，長堤警察 局的官員被派往第三街和榆樹大道（Elm Avenue）地區，在警察到達現場不久後，在幾個街區外的 Ocean 和 Elm 大道附近找到了槍擊 嫌疑人，隨後警方開槍射擊這名男子，現場還繳獲一把槍。

長堤警察局指揮官邁克爾彭尼諾 (Michael Pennino) 說：「正在尋找最初嫌犯的巡邏警官聽到槍聲，然後他找到了嫌犯。當時發生了一起涉及警官的槍擊事件。」

嫌疑人被送往醫院，沒有生命危險，事件中沒有警員受傷。

警方在下午 5 點 11 分左右發推文說，「大獎賽的參加者和觀眾請注意， 由於正在進行的警察活動，請避開 Ocean 和 Elm 地區。 位於Long Beach Blvd & Ocean Ave 的綠門已關閉，請計劃從黃色、藍色或紅色門離開。」截至週日深夜，長堤警方仍關閉了部分道路。

由於槍擊發生時，周圍正在舉辦賽車系列賽，參加大獎賽的車迷表示聽到了槍聲聲，並看到大批警察到達現場引起的騷動。

目擊者回憶說，「從Ocean大道下來，突然一名警察跳到人行道上，隨後一輛車開到人行道上。然後我們看到，好像有人被逼到牆角或從一輛車上跳下來，後來警方把道路全部關閉了。」

附近一棟公寓樓的一位居民從鳥瞰圖上看到了事件的進展，他說，「我聽到像踩踏一樣，很多人踩踏的聲音在建築物之間迴盪，尖叫和哭泣，每個人都在說快跑，快跑！」

參加大獎賽的Tammy Clark回憶此事件仍是膽戰心驚，他表示：「非常可怕，很擔心有炸彈和槍手，這真的很糟糕。」

對於民眾的擔憂，警方表示賽事的安全是重中之重，部署警力將保障大家的安全。邁克爾彭尼諾表示，「這是一個非常大的問題，這對這座城市來說是一件大事，我們這裡有很多資源來保證人們的安全，我相信正是在正確部署這些資源的情況下，才能讓嫌疑人立即被逮捕。」