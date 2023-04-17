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南加內陸英勇警犬執勤時被殺 民眾哀悼 嫌犯也被擊斃

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱市警局警犬魯迪，最近執行任務中不幸殉職。（警方提供）
河濱市警局警犬魯迪，最近執行任務中不幸殉職。（警方提供）

南加內陸河濱市警方近日在一起追擊嫌犯過程中，警犬（K-9）遭嫌犯槍擊重傷不治，隨後在雙方交火中，嫌犯被擊斃。警方稱嫌犯面臨三項未能執行的逮捕令。目前警方正在調查這起槍擊案件，所有參與警員遭留薪離崗，接受內部調查。

警方尚未公布嫌犯姓名。根據警官岡扎雷茲（Wenndy Brito-Gonzalez）的說法，這名歹徒涉嫌搶劫、企圖性攻擊，以及違反假釋社區監管條例規定。

案件發生在4月14日（周五）午後4時45分左右，一名居民報警稱一對陌生男女出現在河流路222000號街區（22200 block of River Road）一棟居民物業。警方表示，部分警員帶著警犬趕赴現場。當確認嫌犯是警方多次要抓捕的重罪犯時，警員們迅速建立包圍圈開始搜索嫌犯。

過程中，警犬發出嫌犯藏身地點信號，歹徒持手槍開始向警員們射擊，一顆子彈擊中警犬。嫌犯拒絕聽從警方要他投降命令。當巡邏飛機到達現場時，看見嫌犯與女子一起跑向一棟住宅。隨後警方跟進，當嫌犯再舉槍向警員射擊時，雙方交火擊斃歹徒。警員沒有受傷，警犬重傷送醫不治。女子涉案被拘捕。

警方說，警犬的名字叫「魯迪」（Rudy），生前在3月間的拉斯維加斯警犬大賽中保護項目獲第一名，是一隻出色的警犬。警犬魯迪犧牲的消息在警局臉書公布後，不少居民留言，表示哀悼。

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