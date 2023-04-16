影/地球日洛縣華資有機農場開放 人潮洶湧

有機種植講座。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣羅蘭岡的華資小鸚鵡教育 農場（Little Parrot Farm ），16日舉辦2023「地球日」（ Earth Day）開放日活動，倡導與大自然和諧共處，保護家園地球。現場有義賣攤位、美食飲品、有機種植、動物樂園，吸引千餘民眾參觀。負責人Rosa表示，鼓勵大家認識地球土壤再生觀念。農場與核桃谷學區聯合開辦環境教育課程，每年都有高中生到這裡實習。

視頻來源：啟鉻製作

活動上，義賣攤位提供生活用品、蔬菜 果苗、美食飲品等，現場還有音樂伴奏。負責蔬菜果苗攤位的劉女士表示，在地球日宣導有機耕種愛護地球、愛護動物，提倡有機耕種，希望地球土壤不要酸化，可以有序耕種。在蔬菜果苗攤位，有韭菜、桑椹、小黃瓜、瓠瓜苗等，還有堆肥土。所有蔬菜果苗都是農場自己培養，都是有機的。

農場場長Rosa說，這是自疫情大流行後，第二次開放日活動，參與者踴躍超出預想。因為有核桃谷高中生在這裡實習，當天開放日也是高中生成果展，同時幫助社區了解保護環境議題的重要性。絕大多數高中生來自鑽石吧 高中，由華人家長會推薦，經過選拔參與活動。高中生參與活動，就會在他們心中種下愛護生命愛護植物愛護地球的種子，與大自然交朋友，長大後更好的保護大自然。

一名鑽石吧高中男生表示，經過在小鸚鵡教育農場實踐活動，除了獲得保護大自然的環保觀念，還充分體驗團隊精神的重要。讓更多人通過組成團隊完成各個項目，隨著團隊擴大，會進一步影響整個社區。一名女生說，這段經歷很重要，農場的實踐很多，比如草莓種植、家畜養殖等，而且農場也是社區的一部分，通過農場可與社區建立友好通暢聯繫。

羅蘭岡小鸚鵡教育農場佔地兩畝，是一批愛心人士運用有機保護地球土地觀念，耕種健康有機作物，提倡教育與社區結合，愛護生命與環境，實現人與自然和諧。這裡種植近200種有機作物，還是一個庇護動物樂園，也吸引不少華人年輕人在這裡舉辦婚禮。