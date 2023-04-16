我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

「帳戶突然被關」詐騙日增 銀行監督交易波及無辜客戶

影/地球日洛縣華資有機農場開放 人潮洶湧

記者啟鉻／羅蘭岡即時報導
有機種植講座。（記者啟鉻／攝影）
有機種植講座。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣羅蘭岡的華資小鸚鵡教育農場（Little Parrot Farm ），16日舉辦2023「地球日」（ Earth Day）開放日活動，倡導與大自然和諧共處，保護家園地球。現場有義賣攤位、美食飲品、有機種植、動物樂園，吸引千餘民眾參觀。負責人Rosa表示，鼓勵大家認識地球土壤再生觀念。農場與核桃谷學區聯合開辦環境教育課程，每年都有高中生到這裡實習。

視頻來源：啟鉻製作

活動上，義賣攤位提供生活用品、蔬菜果苗、美食飲品等，現場還有音樂伴奏。負責蔬菜果苗攤位的劉女士表示，在地球日宣導有機耕種愛護地球、愛護動物，提倡有機耕種，希望地球土壤不要酸化，可以有序耕種。在蔬菜果苗攤位，有韭菜、桑椹、小黃瓜、瓠瓜苗等，還有堆肥土。所有蔬菜果苗都是農場自己培養，都是有機的。

農場場長Rosa說，這是自疫情大流行後，第二次開放日活動，參與者踴躍超出預想。因為有核桃谷高中生在這裡實習，當天開放日也是高中生成果展，同時幫助社區了解保護環境議題的重要性。絕大多數高中生來自鑽石吧高中，由華人家長會推薦，經過選拔參與活動。高中生參與活動，就會在他們心中種下愛護生命愛護植物愛護地球的種子，與大自然交朋友，長大後更好的保護大自然。

一名鑽石吧高中男生表示，經過在小鸚鵡教育農場實踐活動，除了獲得保護大自然的環保觀念，還充分體驗團隊精神的重要。讓更多人通過組成團隊完成各個項目，隨著團隊擴大，會進一步影響整個社區。一名女生說，這段經歷很重要，農場的實踐很多，比如草莓種植、家畜養殖等，而且農場也是社區的一部分，通過農場可與社區建立友好通暢聯繫。

羅蘭岡小鸚鵡教育農場佔地兩畝，是一批愛心人士運用有機保護地球土地觀念，耕種健康有機作物，提倡教育與社區結合，愛護生命與環境，實現人與自然和諧。這裡種植近200種有機作物，還是一個庇護動物樂園，也吸引不少華人年輕人在這裡舉辦婚禮。

農場有機種植的作物有白玉苦瓜、冬瓜、瓠瓜、西瓜、龍鬚菜、百香果、芭樂、秋葵、草莓，還有桑葚及多種耐旱植物。收留遭遺棄的小動物包括，羊駝、陸龜、挪威山羊、迷你豬、寵物貓、犬、兔子、鴨子和雞等。來到農場就是一個探索之旅，沉浸在與自然和諧共處中，學習如何永續大地生機。

小動物樂園。（記者啟鉻／攝影）
小動物樂園。（記者啟鉻／攝影）
部分參與農場實踐的華裔高中生。（記者啟鉻／攝影）
部分參與農場實踐的華裔高中生。（記者啟鉻／攝影）
小鸚鵡教育農場場長Rosa。（記者啟鉻／攝影）
小鸚鵡教育農場場長Rosa。（記者啟鉻／攝影）
蔬果苗有機土壤攤位。（記者啟鉻／攝影）
蔬果苗有機土壤攤位。（記者啟鉻／攝影）
美食攤位。（記者啟鉻／攝影）
美食攤位。（記者啟鉻／攝影）

教育 蔬菜 鑽石吧

上一則

影/洛縣華女帶孩子爬山看野花 路遇毒蛇擋道驚恐萬分

延伸閱讀

波莫那警方逮五男涉非法性交易

波莫那警方逮五男涉非法性交易
反仇亞 羅蘭岡、哈岡設專屬機構打擊不法

反仇亞 羅蘭岡、哈岡設專屬機構打擊不法
反仇亞 華人應自省 避免引起仇恨因素

反仇亞 華人應自省 避免引起仇恨因素
南加經文盃高球賽 5月1日惠提爾市開打

南加經文盃高球賽 5月1日惠提爾市開打
加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你
賞櫻勝地60棵櫻花樹遭盜砍 華翁白種18年

賞櫻勝地60棵櫻花樹遭盜砍 華翁白種18年

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」
紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一