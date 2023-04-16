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政府將審查加州醫療保險投保人 專家提醒做好這幾點

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
黃英嘉表示，由於疫情影響，MediCal續約程序被暫停，現在重新開始了。他們需要會員更新個人資料，最簡單的方法是在網上完成更新。若未在期限內完成回覆，有可能失去保險。（記者張庭瑜/攝影）
黃英嘉表示，由於疫情影響，MediCal續約程序被暫停，現在重新開始了。他們需要會員更新個人資料，最簡單的方法是在網上完成更新。若未在期限內完成回覆，有可能失去保險。（記者張庭瑜/攝影）

加州少數族裔媒體服務（EMS）4月12日（週三）舉辦講座，邀請三位專家聚焦加州醫療保險（MediCal，俗稱白卡）登記的未來變革。並提醒註冊者確認其資格，特別是當地衛生保健服務部寄出的黃色信封要看，並在截止日期之前完成回覆至關重要。若不符合資格，需即時轉換至其他醫療補助計劃。

加州衛生局（California Department of Health Care Services）助理副總監黃英嘉（Yingjia Huang，音譯）表示，由於疫情，聯邦法規停止了所有年度資格處理，包括常規的醫療續約程序，也就是為每年的 MediCal 進行續約的程序。現在，三年後，他們又重新開始了這個程序。在這段時間內，該局需從MediCal 會員那裡收集最新的信息。具體而言，需要他們更新地址、電話號碼和電子郵件地址。最簡單的方法是在網上完成更新。

但不是每個人都會在同一時間進行重新確認。所有的會員實際上都有不同的醫療更新月份，根據續約月份的不同，可能會被自動續約，或者收到當地醫療縣辦公室發出的郵件，說明「恭喜，您的醫療已續約一年。」如果不能自動續約，當地的 MediCal 辦公室就會發出一個黃色信封的郵寄資料包。在截止日期之前完成回覆，如果未在期限內完成回覆，可能失去 MediCal。

加州衛生局計畫分析師摩拉（Maria Romero Mora），目前在地方的MediCal辦事處提供支援，她表示該辦公室可以協助MediCal會員確定資格。如果不知道如何操作，可以聯繫辦公室學習如何導航該系統。此外，辦事處還提供許多線上支援，導航員也會協助家庭，手拉手地引導他們完成過程。當地的辦事處會接聽這些電話或親自協助完成資格驗證，以確保個人不會失去保險資格。現階段不論移民身份或收入，任何人都可以申請MediCal。她15年前開始與無法合法居留的兒童合作，讓他們在當地的醫療計畫中申請緊急醫療。現在，每個人都可以申請健康保險並獲得基本福利，以便看醫生和健康檢查。

加州兒童夥伴關係（Children’s Partnership）總監阿爾瓦雷斯 (Myra Alvarez) ，強調了保障加州居民、兒童和家庭健康保險的重要性。 她呼籲各方，特別是學校、托兒中心、教堂、診所和社區衛生中心，積極參與信息共享，推動Medi-Cal保險繼續保護兒童和家庭的權利。 她提到要特別關注更容易受到影響的有色人種社區，如拉丁裔社區、黑人社區和移民家庭，共同努力確保每個需要保險的人都能獲得保險。

 而從2024 年 1 月開始，只要年齡在 26 至 49 歲之間，將有資格享受 Medi-Cal，加州將成為美國第一個允許所有符合條件的無證移民成為 Medi-Cal 一部分的州。 此外，去年加州通過政策，為幼兒繼續加保，並希望在2025年之前實施持續加保政策。這些措施需要政府和立法夥伴的支持，只有通過共同努力和信息共享，他們才能確保每個需要保險的人都能獲得保險。

摩拉表示，他們的辦公室可以協助MediCal會員確定資格，並提供線上和手拉手的支...
摩拉表示，他們的辦公室可以協助MediCal會員確定資格，並提供線上和手拉手的支援，以確保個人不會失去其保險資格。現在任何人都可以申請MediCal，包括無法合法居留的人，以獲得基本福利，去看醫生和進行健康檢查。（記者張庭瑜/攝影）
阿爾瓦雷斯呼籲各界共同努力確保每個需要保險的人都能獲得保險，特別關注更容易受到影...
阿爾瓦雷斯呼籲各界共同努力確保每個需要保險的人都能獲得保險，特別關注更容易受到影響的有色人種社區。（記者張庭瑜/攝影）

醫療保險 加州 移民家庭

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