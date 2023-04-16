洛市前華裔副市長被控貪腐案流審

陳紓樺面臨十幾項刑事指控，包括共謀詐欺、賄賂、欺詐和對聯邦探員撒謊等。圖左為陳紓樺，右為惠薩。(洛杉磯市府網站)

洛杉磯 市前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan）貪污腐敗案14日流審，原因是陳紓樺的首席辯護律師Harland Braun因為突發疾病需要治療數月，他不得不尋找新的律師為其辯護。

法官John Walter讓陳紓樺截至4月24日前聘請新律師，並在4月28日安排審判聽證會。但是在14日的聽證會上，陳紓樺要求有更多時間尋找Braun的接替者。Braun上個月因為住院導致庭審休庭兩週。 然而，法官拒絕了陳紓樺的請求，稱如果被告在截止時間前無法找到新律師，並需要更多時間，那必須提出書面請求。法官的決定是在收到裝有關於律師Braun醫療信息的密封聲明後做出的。

今年66歲的陳紓樺來自蒙特利公園市 （Monterey Park），他面臨十幾項刑事指控，包括共謀詐欺、賄賂、欺詐和對聯邦探員撒謊等。他被檢察官 形容為洛市第14選區內「不良團體」成員之一。該團體以前市議員惠薩（José Huizar）為首，進行接受賄賂在內的多種犯罪，利用職權給房地產開發商便利。

今年2月21日陳紓樺的案子開庭，兩週後，法官因為收到其律師Braun生病需要住院治療的消息後，要求休庭三周。辯方立即辯稱憲法賦予陳紓樺選擇律師的權利，Braun的病至少需要幾個月時間才能好轉。而他作為陳紓樺的代表律師已經約四年，且是唯一有能力領導辯護的律師，因此在提交給法庭的文件中，陳紓樺堅持希望等待Braun康復後再審。

根據政府的說法，聯邦檢察官敦促法官John Walter讓Braun能夠在他康復後恢復辯護，最好保護被告選定律師的權利。關於Braun的身體狀況細節尚未透露給公眾。今年80歲的Braun是洛市最著名的犯罪辯護律師。他的客戶包括 Roman Polanski、Roseanne Barr、John Landis等其他人。

檢察官說，截至該案終止前，已完成大約75%的主要工作，另外還有五名證人。