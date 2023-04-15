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史坦福領袖教育：申請頂級名校的秘笈

記者張宏/洛杉磯即時報導
史丹佛領袖教育負責人Angie Wang。（檔案照）
史丹佛領袖教育負責人Angie Wang。（檔案照）

史坦福領袖教育策劃執行長Angie Wang，演講「新生/轉學生申請頂級大學配額秘笈，詳解申請獎助學金」。

Angie Wang表示，運動表現、社區影響力等都是申請大學的配額所在，要學會如何利用這些配額非常關鍵。比如要進到UC，成績像樣就好，不需要頂尖，私立大學必須要有其他的長項，比如包括運動、社區服務、實習、獎項才能創新等。

學生在四年高中生活建議尋找老師為其規劃如何度過重要的四年時間，這會是超值的選擇。像如何滿足音樂、藝術、電影的Portfolio、政府STEAM的要求，對於那些有身體疾病或殘障學生可從醫生那裡拿到自閉等病症證明，滿足Nobody Left Behind申請特殊配額。從中國來的學生需要面對語言學習問題，七年級開始增加閱讀量，九年級上語言課程就沒有問題。

她說，大學喜歡看到學生高中四年級成績是穩定上升的，同時領導力也是大學生申請重要的元素，公立私立大學都需要。社區服務不一定非要去非洲或雲南，可在美國為非洲學生募款。另外，運動和才能都需要脫穎而出，在申請學校時才能拿到配額，對於華人來說，電玩或許是不錯的運動選擇。電玩屬於電競運動配額。學生也要懂得利用暑假時間，除了學習，像暑假他們會開六門課程，還可去政府部門實習、提升演講辯論能力和學習寫作。

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