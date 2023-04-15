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邱俞鈞：大學申請不可犯的十個錯誤

記者張宏/洛杉磯即時報導
Elite Prep資深教育升學顧問Berry Chiu。（受訪者提供）
Elite Prep資深教育升學顧問Berry Chiu。（受訪者提供）

Elite Prep資深教育升學顧問邱俞鈞(Berry Chiu)主講主題為「十個大學申請中不可犯的錯誤 」。隨著考試的改革，很多家長焦慮感日益增加，她根據十年的工作經驗，總結了申請時常見的錯誤和讀者分享。

邱俞鈞表示，首先一些家長缺乏全面規劃，不了解升學流程，很容易錯過一些重要時間點。申請學校時，GPA和四年成績單是學生可控的部分，讓其符合學校的申請要求。尤其是閱讀寫作能力要持續加強，閱讀量大的孩子在申請學校時會沒有那麼辛苦。其次拖延也是常見錯誤，要根據申請時間表去按部就班，如UC要在感恩節前申請，私立學校最好在聖誕節前申請。

未遵循申請表的格式和要求也是常見錯誤。不同申請平台有不同的格式，在每年8月1日系統申請更新時就設置賬號，保證足夠時間按照其要求完成申請。很多學生活動描述比較空洞乏味，這會顯得對申請表不重視，要使用準確的動詞和細節化。同時要了解自己申請的學校，學校需要知道為什麼會選擇它，因此在寫補充文章時要了解學校的特色。個人陳述沒有記憶點是致命傷，一定要反复修改琢磨個人陳述。高中生一定要盡量嘗試，才能避免沒有熱情，要找到自己真正想要做的事情。一些學生忽略老師推薦信的重要性，這個鋪陳早在10年級就開始了，要在老師面前積極表現，反复檢查後再提交申請表，最後要研擬正確的申請策略。

升學 聖誕節 教育

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