名校申請成千上萬 名師指點脫穎而出

2023春季升學規劃講座(世界日報)

Elite教育中文部主任Charlie Tu15日以大學申請實例分析了如何在成千上萬申請者中讓自己脫穎而出的秘訣。

Tu表示，現今的大學申請趨勢仍是變化無常，並沒有因疫情緩和而改變，各頂尖大學與熱門專業錄取率屢創新低，各校申請人數更是歷年最高。要在這樣競爭激烈的升學 挑戰中獲得佳績，首先要做的就是及早制定完整的升學計畫，他在講座中對大學申請的遊戲規則，成績表現，課外活動，個人申請論文以及如何逐一完成並優化申請要件一一做了分析，升高學生被頂尖名校錄取的機會。

Tu表示，不同的大學目標準備的重點有所不同。比如加州州立大學系統主要看學生的GPA，高中修課的難度和完成表現；加大系統50%看學術表現，個人論文表現佔50%，另外良好的SAT成績可以在學術表現中有加分機會；藤校和頂尖名校則是GPA佔比40%左右，有特色的課外活動和傑出的論文佔60%，此外家庭傳承也會有一定的加分效果。

他以2022年加大系統錄取率爲例表示，去年洛杉磯加大 和伯克萊加大的錄取率分別為8%和11%左右，工程、電腦和醫學院的錄取率更低，顯示競爭越來越大。

Tu表示，若目標鎖定藤校，高中GPA一般需要4.6以上，AP一般15門，各課成績5分。此外體現個人特色、領導才能、創造能力的課外活動，以及全國性的獎項也有加分効果。優秀的論文近年在藤校的錄取中更加看重。他特別建議應對競爭激烈的大學升學需要提早準備，9年級開始不嫌早。

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