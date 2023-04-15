哈佛入門攻略-申請早能力強成績好

資深升學規畫專家陳肇新醫學博士英文講座主題是「哈佛大學成功錄取的申請策略」(How I Get Accpted by Harvard)。（Zoom截圖）

世界日報「2023春季升學 規畫講座」15日通過Zoom Meeting舉辦，資深升學規畫專家陳肇新醫學 博士英文講座主題是「哈佛大學 成功錄取的申請策略」(How I Get Accpted by Harvard)，他認為申請哈佛要提早申請，且要明確哈佛需要什麼樣的學生。

陳肇新表示，根據2023年美國頂級大學錄取率排名來看，哈佛大學在疫情後錄取率下降，今年的錄取率是3.41%。同時研究哈佛2026年和2027年的錄取率來看，提前申請的錄取率達到7%左右，遠高於正常申請。因此想要獲得哈佛錄取通知書要提前申請和準備。他為學生建立的時間表是9年級要建立遠景，10年級要開始計劃，11年級要有重點發力，12年級要為進入哈佛策略規劃。