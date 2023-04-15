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加州部分地區報稅將截止 今年退稅均減9.8%

記者趙健／洛杉磯市即時報導
截至3月底，今年退稅額平均為2910美元，比去年同期下降9.8%。（圖片來源：Pixabay）
截至3月底，今年退稅額平均為2910美元，比去年同期下降9.8%。（圖片來源：Pixabay）

除了受災地區外，加州其他地區的報稅截止期逼近，許多人已經完成了今年稅務申報。根據最新公佈的數據，截至3月31日，國稅局已發放超過1830億美元的退稅金，平均退稅額為2910美元，與去年相比減少9.8%。會計師提醒納稅人儘早報稅。

國稅局公佈了2023年的退稅數據，截至3月底，國稅局共收到約9000萬份退稅申請，相比2022年下降1.3%。今年，電子申報成為退稅的主流方式，近97%的退稅申請是通過電子渠道提交。此外，由稅務專業人員提交的電子申報數量增加了1.3%，而由個人自行申報的電子申報數量則下降了3.2%。今年國稅局共發放退稅總額1831.3億美元，相比2022年減少10.4%。平均退稅額也從去年的3226美元下降至2910美元，降幅9.8%。

對加州居民而言，今年報稅季最大的變化是報稅截止期的延長。國稅局將加州受災地區稅務居民的納稅截止期從原定的4月18日推遲至10月16日。這也意味著在此期間的一系列截止期都被延長，原定1月15日、4月18日、6月15日和9月15日到期的預估稅款（estimated tax payments）也都可以在10月16日之前完成申報。

不過，會計師施啟祥提醒，雖然延期給納稅人提供了更多的喘息時間，但延後的截止期時的稅款金額會相應增加，納稅人應提前做好規劃，確保有足夠的資金繳稅。

另外，施啟祥補充說，雖然國稅局可能會對未在截止期前完成稅表申報納稅人罰款，但如果納稅人沒有欠稅，即使延遲申報也不會受到罰款。不過，需要注意的是，國稅局規定退稅必須在三年內申報，否則納稅人將失去退稅的資格。他建議，對於欠稅的納稅人，可以利用這個機會延遲申報和付款，但如果是可以獲得退稅的納稅人，應儘早報稅以獲得退稅。

今年退稅均減9.8%。(記者趙健/製表)
今年退稅均減9.8%。(記者趙健/製表)

退稅 國稅局 報稅

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