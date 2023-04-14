國稅局警告：個人稅務申報的六大謠言

國稅局澄清了有關報稅、查找退稅信息和調整預扣稅方面的常見不實傳言，以避免公眾受到誤導和騙局的侵害。（記者趙健/製圖）

隨著報稅 季節如火如荼地展開，社交媒體等平台上湧現了大量關於報稅和節稅的信息，其中一些虛假或誤導性的內容令許多人困惑。國稅局 近日發布聲明，澄清了有關報稅、查找退稅 信息和調整預扣稅方面的常見不實傳言，以避免公眾受到誤導和騙局的損害。

謠言一：若納稅人未收到表格1099-K，則無需申報此類收入。

除非法律排除，否則所有收入都必須申報。無論納稅人是否收到1099-K或其它申報表格，都是如此。容易忽略的收入包括：在線平台上創造和出售的商品；投資收入；兼職或季節性工作；自僱或其他商業活動；通過移動應用程序提供的服務。

不過，作為禮物或報銷收到的錢則無需申報表格1099-K。如果可能的話，納稅人可以通過要求朋友或家人將這些類型的電子款項正確指定為與商業無關的交易，從而最大限度地減少錯收這類表格的可能性。

謠言二：如果納稅人申請了報稅延期，則在延期截止日期之前就不需要採取任何行動。

報稅日的延期並不意味著應繳稅款截止日期的延長，應繳稅款仍應在4月18日之前付清，以免罰款。申請六個月報稅延期的納稅人需在2023年10月16日之前提交2022年聯邦所得稅申報表。如果納稅人申請了延期，國稅局建議他們在準備好時就提交所得稅申報表，而不是等到10月16日的延期截止日。

此外，國稅局提醒，無論收入多少，納稅人都可以在國稅局官方網站申請報稅延期。如果納稅人位於聯邦緊急救援管理局（FEMA）宣布的災區，則可以通過國稅局官方網站查看稅收減免政策。

謠言三：致電或造訪國稅局是加快退稅速度的最佳方式。

查看退稅狀態最便捷的方式是前往國稅局網站「我的退稅在哪裡？」(Where's my refund?)專區或是IRS2Go移動應用程式查看。一些納稅人可能誤以為透過電話或親自造訪國稅局納稅人協助中心可以加速退稅速度，但事實不然。透過「我的退稅在哪裡？」專區，納稅人可以獲取退稅進度。對於無法連接網路的納稅人，可以撥打退稅專線800-829-1954。

謠言四：「我的退稅在哪裡？」專區信息不准確，退稅金額低於預期。

國稅局通常會在21天內發放大部分退稅，但稅表信息不完整或需要額外審查等情況可能會導致退稅時間的延長。此外，轉置數字或稅表受到身份盜用或欺詐影響也會導致延遲。國稅局鼓勵納稅人使用「我的退稅在哪裡？」專區查看退稅狀態。該系統每日只會更新一次數據，通常是在夜間。

此外，有多種因素會導致退稅金額低於或高於預期，包括子女稅優惠金額、拖欠稅款或逾期未付的子女撫養費等原因。國稅局會通過向納稅人郵寄信函說明是否進行了這些調整。如果納稅人電子報稅已超過 21 天，或郵寄稅表已超過六周，則可撥打國稅局熱線尋求稅務專員的幫助。

謠言五：稅務謄本（tax transcript）是獲得退稅到賬日期的秘密途徑。

稅務謄本是國稅局提供的稅務記錄摘要，其用途是協助各類貸款申請過往收入和報稅身份的驗證。獲取稅務謄本並不會幫助納稅人了解退稅時間，也無法加快退稅處理速度。

謠言六：如果今年收到了退稅，納稅人無需調整2023年的預扣稅。

事實上，納稅人應該定期檢查預扣稅並進行相應的調整。對於從雇主那裡領取薪水的納稅人，預扣稅是從薪水中預扣的聯邦所得稅金額。納稅人可以使用國稅局官網的「預扣稅估算器」（Tax Withholding Estimator）工具來核查預扣的金額是否正確。當納稅人的工作、收入或個人生活發生變化（例如結婚、離婚、生子、領養或購房）時，預扣稅可能會發生變化，因此需要相應的調整。