洛州大徐榮祥生物科學創新中心開幕

洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）

洛杉磯加州 州立大學(CSULA)14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式，當天正值徐榮祥逝世八週年忌日，數百人參與開幕儀式，徐氏家族捐款建立創新中心作為生物空間（BioSpace）孵化器，也是洛杉磯市中心生物科學創業和就業中心之一。

這個生物科技創新中心以再生醫學 先驅徐榮祥博士的名字命名。徐榮祥是來自中國山東的醫生，曾任中國燒傷創瘍科技中心主任和中國燒傷創瘍雜誌主編，他的創新療法大大減少燒傷患者的疼痛、疾病和死亡。徐夫人李俐表示，在美國能以徐榮祥的名字命名生物中心是華人的驕傲。這個大樓歷經五年終於開幕，現場有200多人共襄盛舉，相信徐榮祥在天之靈會很欣慰。

她說，洛杉磯州大是他們在美國捐贈的第一所大學，該校有排名前五的護理學院。六年來徐氏家族已資助該護理學院培養了上萬名學生，每年有2000多個護士去全美主要醫院服務。他們計劃為這所學校捐贈1000萬元，未來還會選擇和捐贈與醫療事業相關的美國高校。

徐榮祥的兒子Kevin徐表示，選在這個特別日子作為開幕日很有意義。該中心在幾年前就已竣工，因為疫情遲遲未能正式啟用。在疫情最嚴重的時候，這裡曾經作為新冠檢測中心，為三分之一的洛杉磯居民服務，履行其作為創新中心的職責，也符合他的父親樂於助人的精神。這個中心還代表了團結和協同合作，覆蓋整個洛杉磯高校，可謂是洛杉磯生物科學走廊，橫向把洛杉磯的高校連接成一條線，科研協同發展，把洛杉磯打造成更好的生態平台，吸引更多大學的學者參與。

開幕式上，洛州大行政副校長Jose Gomez高興地用中文歡迎大家來中心參觀，他表示，這個中心的成立意義非凡，首先感謝徐榮祥家族的慷慨和愛心，沒有他們的資助無法落成。中心將成為學生教職員實驗中心，讓學生和企業結合起來進行生物醫學研究和創新，為拯救生命發現更多的療法，同時也會讓聖蓋博谷周邊地區民眾受益。

聯邦眾議員趙美心、劉云雲、Jimmy Gomez，加州眾議會議長藍登(Anthony Rendon)、眾議員陳立德等民選官員出席，對生物中心的落成表示祝賀，並感謝徐榮祥家族的善舉和愛心。