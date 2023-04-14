我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐棄選2024 未鬆口支持川普

PMA：勞資糾紛仍在干擾長堤與洛杉磯港作業

洛州大徐榮祥生物科學創新中心開幕

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）
洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）

洛杉磯加州州立大學(CSULA)14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式，當天正值徐榮祥逝世八週年忌日，數百人參與開幕儀式，徐氏家族捐款建立創新中心作為生物空間（BioSpace）孵化器，也是洛杉磯市中心生物科學創業和就業中心之一。

這個生物科技創新中心以再生醫學先驅徐榮祥博士的名字命名。徐榮祥是來自中國山東的醫生，曾任中國燒傷創瘍科技中心主任和中國燒傷創瘍雜誌主編，他的創新療法大大減少燒傷患者的疼痛、疾病和死亡。徐夫人李俐表示，在美國能以徐榮祥的名字命名生物中心是華人的驕傲。這個大樓歷經五年終於開幕，現場有200多人共襄盛舉，相信徐榮祥在天之靈會很欣慰。

她說，洛杉磯州大是他們在美國捐贈的第一所大學，該校有排名前五的護理學院。六年來徐氏家族已資助該護理學院培養了上萬名學生，每年有2000多個護士去全美主要醫院服務。他們計劃為這所學校捐贈1000萬元，未來還會選擇和捐贈與醫療事業相關的美國高校。

徐榮祥的兒子Kevin徐表示，選在這個特別日子作為開幕日很有意義。該中心在幾年前就已竣工，因為疫情遲遲未能正式啟用。在疫情最嚴重的時候，這裡曾經作為新冠檢測中心，為三分之一的洛杉磯居民服務，履行其作為創新中心的職責，也符合他的父親樂於助人的精神。這個中心還代表了團結和協同合作，覆蓋整個洛杉磯高校，可謂是洛杉磯生物科學走廊，橫向把洛杉磯的高校連接成一條線，科研協同發展，把洛杉磯打造成更好的生態平台，吸引更多大學的學者參與。

開幕式上，洛州大行政副校長Jose Gomez高興地用中文歡迎大家來中心參觀，他表示，這個中心的成立意義非凡，首先感謝徐榮祥家族的慷慨和愛心，沒有他們的資助無法落成。中心將成為學生教職員實驗中心，讓學生和企業結合起來進行生物醫學研究和創新，為拯救生命發現更多的療法，同時也會讓聖蓋博谷周邊地區民眾受益。

聯邦眾議員趙美心、劉云雲、Jimmy Gomez，加州眾議會議長藍登(Anthony Rendon)、眾議員陳立德等民選官員出席，對生物中心的落成表示祝賀，並感謝徐榮祥家族的善舉和愛心。

創新中心是一棟佔地2萬平方呎的兩層建築，位於學校的南大門。中心設有乾濕實驗室空間、多功能教室、設備和會議室。BioSpace旨在解決生物科學企業家和創業公司實驗室空間嚴重短缺的問題，並領導大學努力促進洛杉磯的生物科學產業。

加州眾議院議長Anthony Rendon（中）為徐榮祥的夫人李俐（左一）和兒子...
加州眾議院議長Anthony Rendon（中）為徐榮祥的夫人李俐（左一）和兒子Kevin徐（左二）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
大學行政副校長Jose Gomez當天表現活躍，面露喜色。（記者張宏／攝影）
大學行政副校長Jose Gomez當天表現活躍，面露喜色。（記者張宏／攝影）
創新中心是一棟佔地2萬呎的兩層建築，位於大學的南大門。（記者張宏攝影）
創新中心是一棟佔地2萬呎的兩層建築，位於大學的南大門。（記者張宏攝影）

洛杉磯 加州 醫學

上一則

外表符合偷車賊描述被捕 洛非裔學生擬訴警歧視

下一則

國稅局警告：個人稅務申報的六大謠言

延伸閱讀

PMA：勞資糾紛仍在干擾長堤與洛杉磯港作業

PMA：勞資糾紛仍在干擾長堤與洛杉磯港作業
外表符合偷車賊描述被捕 洛非裔學生擬訴警歧視

外表符合偷車賊描述被捕 洛非裔學生擬訴警歧視
27歲華女HuanJing Zheng 天使森林遊玩意外溺亡

27歲華女HuanJing Zheng 天使森林遊玩意外溺亡
久病告假遭黨內逼辭職 參議員范士丹拒絕

久病告假遭黨內逼辭職 參議員范士丹拒絕
北加聯邦眾議員羅康納：製造業回流 平衡美中貿易逆差

北加聯邦眾議員羅康納：製造業回流 平衡美中貿易逆差
星宇航空台北-洛杉磯線6月增班 每日飛航

星宇航空台北-洛杉磯線6月增班 每日飛航

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群