河濱縣一兒童確診結核病 學區發50多檢測通知

4月13日河濱縣一名兒童確診活動性結核病。（示意圖）

河濱縣（Riverside）一名兒童4月13日確診為活動性結核病（Tuberculosis）。當地官員指出這名確診兒童就讀於棕櫚泉 (Palm Springs)的雷蒙德克里中學(Raymond Cree Middle School)，曾短暫接受住院治療，目前已回家繼續治療，以及有望痊癒。

該中學有約50名學生的家長已經收到來自河濱大學衛生系統公共衛生部門（Riverside University Health System Public Health）和棕櫚泉聯合學區 （Palm Springs Unified School District）的聯合通知，警告他們的孩子有可能已感染了結核病毒。

除此之外，還有20名可能感染疾病的工作人員也收到通知。衛生部門的官員仍在努力尋找可能已經接觸過該結核病患者的其他人。

相關部門正在起草另一封通知所有家長的信，但僅用於提供相關信息，收到通知的家長無需擔心其小孩已暴露在細菌中。

學校將於4月18日進行結核病篩查，鼓勵家長讓他們的孩子接受檢查。

河濱縣公共衛生官員Geoffrey Leung博士指出，雖然感染的風險很低，但收到通知的家長還是儘量讓孩子接受檢測 ，這很重要。Leung還說明到，「測試很快，可以讓家長和孩子都安心。在進行檢測後，孩子需要在兩天後回到測試點，讓醫護人員讀取檢測結果。」

結核病俗稱肺癆，是一種主要影響肺部的疾病。該疾病通過空氣傳播，若與感染結核病的人長期或密切接觸時，極容易受到感染。結核病的症狀包括持續性咳嗽、發燒、盜汗和體重減輕等。

根據網路上的相關搜索，結核病容易在人群聚集或環境擁擠的地方傳播。與免疫系統正常的人相比，免疫系統較弱和已患有艾滋病的人感染結核病的風險會更高。

健康人受到結核桿菌感染成為潛伏結核感染者後，通常不會立即病發且不具傳染性，病菌可長期潛存在宿主體內，病發率約5至10%，感染後一年內病發機率最高，隨時間增加機率會遞減，人體可藉由自身免疫力抑制發病，但終生皆有病發的可能。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，在大多數情況下，感染結核細菌的人未必會確診活性結核病，只會持續受細菌感染，而不表現出任何症狀。即便無症狀，結核細菌仍能通過皮膚測試檢驗出。

如果在皮膚測試中呈陽性，學生需要再進行胸部X光檢查，並與公共衛生官員對接，以確定是否患有活動性結核病，還是僅接觸過結核細菌。

檢測能讓受感染的患者盡早接受治療，若在病發前接受完整的藥物治療，成人治癒率高達70至97%，除了可避免日後結核病發影響健康以外，亦可預防病發後傳染給親友。