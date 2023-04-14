27歲華女HuanJing Zheng 天使森林遊玩意外溺亡

一名27歲的中國籍女子在天使國家森林遊玩時，不慎落水身亡。（天使國家森林推特）

一名華裔女子8日在南加州偏北的天使 國家森林（Angeles National Forest）遊玩時，不慎跌入聖蓋博 河（San Gabriel River）中溺亡。洛杉磯縣法醫辦公室13日公佈了該女子信息，她是27歲的中國籍HuanJing Zheng。

根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）的報導，洛縣 警局聖迪瑪斯（San Dimas）分局在8日上午7時57分接到報警電話，稱一人在天使國家森林的聖蓋博河中，在靠近大河東分岔口的大橋（Bridge to nowhere）掉入水中，很可能溺亡了。警員、消防員等救援隊抵達後，在靠近聖蓋博河幾哩外的Camp Williams找到一名女子。救援隊將她從河中抬到救護車上時，該名女子已經沒有了呼吸。

洛縣法醫辦公室目前已判定該名女子為「意外死亡」。根據其官網，女子死亡的直接原因為頭部遭鈍擊。法醫辦公室調查主任Brian Elias說，有人稱女子當時想過河，但被河水沖走了。

洛杉磯縣消防局表示，當時有人看見河上漂浮著一個身著紅色夾克衫的人順著河道被沖下。目前並不清楚死者當時是否為一個人，還是有其他朋友。