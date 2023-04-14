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波莫那警方逮五男涉非法性交易

記者 陳懿/即時報導
波莫那警方在2022年救出11位未成年的人口販賣受害者，示意圖。（圖片來源：Pexel）
波莫那警方在2022年救出11位未成年的人口販賣受害者，示意圖。（圖片來源：Pexel）

波莫那警方（Pomona Police Department）經深入調查，11日逮捕了五名從事非法性交易的男子。

警方懷疑位於東霍爾特大道（Holt Ave.）印第安大道（Indian Blvd.）附近，有進行非法性交易和人口販賣的行為，調查過程中幾名警員喬裝成性工作者，隨後被五位男性詢問是否提供性服務，警方立即將五位男子因賣淫罪逮捕。

五位男子分別為，34歲來自聖迪瑪斯（San Dimas）的瑪西亞斯（Timothy Macias）；來自波莫那20歲的孟多薩（Mark Mendoza）；今年40歲來自維多市（Rialto）的拉米雷斯·岡薩雷斯（Juan Ramirezgonzalez）；26歲來自格蘭岱（Glendale）的扎卡里安（Emmanoel Zakarian）；和26歲來自羅蘭岡（Rowland Height）的杜蘭（Micaelo Duran）。

波莫那警方表示，在2022年期間，曾在該市獲救出11位未成年的人口販賣受害者，和其他幾位成人。警方認為還有其他人口販賣的受害者，希望知情的民眾能協助辦案。 可撥打909-620-2085，如果希望匿名報案的話可以撥打1-800-222-TIPS (8477)，或傳手機簡訊至233733。

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