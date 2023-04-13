新銳紀實攝影師謝景舒疫情攝影展

攝影師用鏡頭記錄疫情下百態。（記者張宏／攝影）

新銳紀實攝影 師謝景舒攝影作品展「生命之光：疫情 時期人性的閃耀瞬間」日前在洛杉磯縣聖蓋博 舉辦，她記錄了家鄉西安在疫情下普通民眾的生活百態。

謝景舒表示，在重大災難性突發事件里，攝影師作為一種特殊職業群體所要承擔的重要角色。以鏡頭為筆，用影像記錄下歷史瞬間。她利用自己的專業知識和技能，把最真實、最有力量的瞬間記錄下來。攝影作品不僅可記錄歷史，也可激勵人們在困難時刻堅定信心，鼓舞人心，成為社會的精神支柱。

她獲獎的作品「疫情下的父子日常」攝於 2022 年春節前夕，西安市即將面臨社會面的居家生活，學校也已封控停課，一名父親去學校接兒子回家，兒子為了趕交放寒假前最後一天的功課，而趴在公交車座椅上寫作業。謝景舒說，這是她最喜歡的作品，展示在疫情期間，家庭成為了人們避風港灣，家人之間的關愛和陪伴是很重要的。這幅作品也獲得中央電視台認可，去年獲得年度攝影類作品比賽大獎。

作為紀實攝影師，她拍攝注重獨特視角、真實性以及通過視角更多會展現其背後的故事性。她說，她比較會捕捉畫面里關鍵元素，通過構圖，光影和色彩等等手法去講故事。未來她希望能塑造更多個人風格鮮明的攝影作品。