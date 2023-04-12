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洛市提議到 2028 年酒店和機場員工時薪30元

洛杉磯訊
洛杉磯市數名市議員12日在市議會上提議到2028年為洛市酒店和洛杉磯國際機場的員工提供每小時30元的工資，這項提議得到老公團體的支持，但是酒店業者代表表示反對。（檔案圖）
洛杉磯市數名市議員12日在市議會上提議到2028年為洛市酒店和洛杉磯國際機場的員工提供每小時30元的工資，這項提議得到老公團體的支持，但是酒店業者代表表示反對。（檔案圖）

洛杉磯市數名市議員12日在市議會上提議到2028年，為洛市酒店和洛杉磯國際機場LAX）的員工提供每小時30元時薪工資。這項提議得到工會團體的支持，但是酒店業反對。

市議員Curren Price和Katy Yaroslavsky聯合提出這項動議，希望提高超過60個住房的酒店員工工資，還有LAX的工作人員，包括安保人員和看門人等都將被涵蓋在提高工資的人群。該動議得到其他四名市議員附議。

擔任該市經濟發展委員會主席的Curren Price表示，隨著疫情緩解，旅館和飛機上的人都滿了，這項動議絕大多數受益者是有色人種。這是一個人權問題，也是一個公平的問題。

兩項城市法律要求大型酒店向員工支付超過18元的時薪，高於該市16.04元的最低時薪。最新提案旨在鞏固這些條例。

擁有約250名會員的洛杉磯酒店協會發言人Peter Hillan表示，洛杉磯酒店仍在從疫情關閉的危機中恢復，還要努力應對額外加薪帶來的成本，希望加薪能適可而止。

另外兩個團體，包括亞裔美國人酒店業主協會（Asian American Hotel Owners Assn）和加州酒店住宿協會（California Hotel & Lodging Assn）也反對這項提議。

勞工團體Unite Here Local 11和服務僱員國際工會的西部服務工人聯合會，正在推動這項倡議。工會成員Jovan Houston表示，她在LAX的時薪為19.04元，這不足以支付她每月1500元的房租，因此她不得不兼職做美容師。她很掙扎，在LAX工作很辛苦。

議案提到洛杉磯市為籌備2026年世界杯和2028年夏季奧運會而對旅遊相關舉措的投資。動議指出，即使洛杉磯為籌備體育賽事投入巨資，但依然面對著前所未有的住房和無家可歸危機，工人們仍面臨住房不安全問題。

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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