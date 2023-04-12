我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市復甦…房貸利率連5周下跌 房貸申請增7.8%

受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

南加Coachella 音樂節將屆 汽車旅館1晚700多 一房難求

記者張宏/洛杉磯即時報導
2023年科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。（網站截圖）
2023年科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。（網站截圖）

2023年南加河濱縣（Riverside County）科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。今年的科奇拉音樂節集結超大咖Bad Bunny、Blackpink、Gorillaz、Bjork、Rihanna、Justin Bieber等超過百組的歌手，預計會吸引來自世界各地數萬名粉絲參加。

從13日開始購買科奇拉音樂節露營票的民眾，就會進入營地安營扎寨開始為期三天的音樂狂歡，預計現場會有成千上萬的帳篷。而那些想睡酒店大床的民眾可能就要破費了，早在一個多月前科奇拉山谷附近的酒店就一屋難求，連棕櫚泉地區的酒店也房間售罄。棕櫚泉地區一家華人酒店業者Chirs表示，每年音樂節期間酒店房間都很緊張，今年早在幾個月前音樂節期間的房間就已沒有了，且一晚房價飆升到700元。

在網上搜音樂節所在地Indio附近酒店，出來的價格都嚇死人。一家汽車旅館一晚價格700多元，更不要說那些度假屋酒店了。一個能住七人的度假屋一晚的價格5000元。負責酒店預訂的業者嚴先生表示，音樂節期間酒店價格都很貴，基本都要1000元上下，三星酒店要900多元，再往上就是1000多到幾千元不等。

計劃參加第二周音樂的華人Jenny表示，她和朋友本來想在當地住一晚，結果被酒店價格嚇死。她提前一個月，且搜的已是距離音樂節30分鐘車程以外的地方，結果最便宜的汽車旅館一晚也要500多元，還不是雙人床。思前想後，她寧可當天來回開車兩個多小時，也不願意花五星級酒店價格住一個汽車旅館。

不過在音樂節期間還有各種夜間派對和配套活動，也讓很多人傾向住在附近，如London Alley 13日推出Playboy After Dark，慶祝原創生活方式品牌成立70周年， 受1969-1970年代綜藝節目的啟發，有DJ .Paak aka DJ Pee Wee表演，還有特邀嘉賓。 三星 Galaxy將於14日推出NYLON House，三星 Galaxy和洛杉磯藝術家 Media Pollution將以受過去、現在和未來技術啟發的隧道藝術裝置點亮夜晚，不僅展示全新三星 Galaxy S23 Ultra 令人驚嘆的低光夜間攝影功能，參與者還可穿過照明隧道並觀看使用 Galaxy S23 Ultra拍攝視頻片段。豐田也將在現場推出全新 2023 豐田普銳斯。

時間：2023年4月14日~16日、4月21日~23日

地點：Empire Polo Club. 81-800 Avenue 51, Indio, CA 92201

門票：549元起

官網：coachella.com

三星 汽車 旅館

上一則

大雨毀路面 史瓦辛格扮坑洞終結者 洛杉磯市府尷尬了

下一則

洛市提議到 2028 年酒店和機場員工時薪30元

延伸閱讀

美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝

美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝
豐田新社長正式上任 宣布2026年前要推出10款電動車

豐田新社長正式上任 宣布2026年前要推出10款電動車
三星上季獲利14年來新低 財報弱但別漏了這亮點：Galaxy S23逆勢熱銷

三星上季獲利14年來新低 財報弱但別漏了這亮點：Galaxy S23逆勢熱銷
豐田Prius觸媒轉化器 竊賊最愛

豐田Prius觸媒轉化器 竊賊最愛
豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光
科奇拉音樂節 台樂團落日飛車首次登場

科奇拉音樂節 台樂團落日飛車首次登場

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
華人回國轉機時間長，核酸檢測過期無法登機。（受訪者提供）

返中轉機時間長 華人因核酸檢測過期無法登機

2023-04-06 02:20

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚