大雨毀路面 史瓦辛格扮坑洞終結者 洛杉磯市府尷尬了

加州 今年冬季多雨雪,單是洛杉磯市一地迄今就已收到1萬9642起路面坑洞通報案件,雖然市府工務局宣稱已經修好其中1萬7459個,但現然不包括前州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)家附近的那一個。這位「終結者」(Terminator)12日貼文表示,家附近的坑洞已經困擾布倫伍德(Brentwood)一帶的駕駛好幾周了,所以他自己動手把這個坑洞給終結了。

然而洛市工務局(Los Angeles Department of Public Works)事後卻告知NBC,說那個坑洞其實不是一般大雨導致的路面坑窪,而是南加 瓦斯公司(SoCal Gas)施工開挖後所留下的坑洞,理應由南加瓦斯自行回復原狀。目前仍不清楚南加瓦斯是否有意回填,也未回覆媒體詢問。

In the wake of the recent storms that drenched Southern California, Arnold Schwarzenegger decided to take matters into his own hands to patch up a giant pothole in his Los Angeles neighborhood. https://t.co/WraIFkfXTs pic.twitter.com/aMz3bnESTx