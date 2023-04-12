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受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

大雨毀路面 史瓦辛格扮坑洞終結者 洛杉磯市府尷尬了

編譯胡立宗／即時報導
前州長阿諾史瓦辛格出面終結道路坑窪。(阿諾推特）
前州長阿諾史瓦辛格出面終結道路坑窪。(阿諾推特）

加州今年冬季多雨雪，單是洛杉磯市一地迄今就已收到1萬9642起路面坑洞通報案件，雖然市府工務局宣稱已經修好其中1萬7459個，但現然不包括前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）家附近的那一個。這位「終結者」（Terminator）12日貼文表示，家附近的坑洞已經困擾布倫伍德（Brentwood）一帶的駕駛好幾周了，所以他自己動手把這個坑洞給終結了。

然而洛市工務局（Los Angeles Department of Public Works）事後卻告知NBC，說那個坑洞其實不是一般大雨導致的路面坑窪，而是南加瓦斯公司（SoCal Gas）施工開挖後所留下的坑洞，理應由南加瓦斯自行回復原狀。目前仍不清楚南加瓦斯是否有意回填，也未回覆媒體詢問。

不管阿諾史瓦辛格是否「多管閒事」，但是75歲的他親自動手填補坑洞，不僅是在推特上引發熱議，施工當時也引發路人感謝。推文說，「今天，在整個社區為了這個巨大坑洞煩惱了好幾周之後，因為許許多多車輛與單車因它而受損，所以我與團隊就出面搞定它了」，「我呢，總是說，別抱怨，做就對了，所以坑洞被終結了」。

阿諾史瓦辛格的發言人Daniel Ketchell表示，布倫伍德居民已經多次要求市府修補此一坑洞，但是一直無人前來施工。不過當「終結者」出面修坑後，市府卻突然回應要負責的是南加瓦斯。Bureau of Street Services負責人Keith Mozee則說，為了因應今年的特別災情，所有人員都以修復路面坑窪為優先，一般坑洞通報後只需一至三天就能修好。

出現路面坑洞一般可以透過以下方式申請維修，不必跟前州長一樣自己動手：1，提出申請。2，盡可能備齊文件，如照片與修復收據，不全者，市府可能要求補件。3，市府一般會在四至六周內因應。洛市的網址為https://cityattorney.lacity.gov/claims。

洛縣線上報修則為https://pw.lacounty.gov/general/faq/index.cfm?action=NewQuestion&AppSubject=Request%3A%20Pothole&Category=Roads&ReqDivision=RMD&crossStreet=1。

前州長阿諾・史瓦辛格出面終結道路坑窪。（美聯社）
前州長阿諾・史瓦辛格出面終結道路坑窪。（美聯社）

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