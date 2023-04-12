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橙縣越裔報稅人和社工串謀騙取退稅380萬

記者丁曙／即時報導
橙縣越南裔報稅人和社會工作者合謀向政府索取欺詐性的退稅款。（Gettyimages）
橙縣越南裔報稅人和社會工作者合謀向政府索取欺詐性的退稅款。（Gettyimages）

橙縣一名報稅公司業主承認一項聯邦刑事指控，罪名是參與了給政府造成近 380 萬美元損失的計劃，其中包括他和一名腐敗的社會工作者合謀，盜用客戶身份騙取退稅、福利和信用卡。該項團夥欺詐案總共有七人向聯邦檢察官的刑事指控認罪，姓氏全都是越南裔。

加州中區聯邦檢察官辦公室10日發布的消息，54 歲的芳泉谷（Fountain Valley）居民阮安東 (Anton Nguyen，譯音) 承認一項串謀詐騙政府的罪名。根據認罪協議，阮安東在西敏寺（Westminster）經營一家名為 Century Tax & Travel 的報稅公司。從 2012年到 2019 年 6 月，他和同夥在未經許可的情況下，使用屬於其他人的身份信息提交了數百份納稅申報表，向政府索取欺詐性的退稅款。

阮安東的同謀之一陳約翰（John Tran，譯音）也來自芳泉谷，1994 年 7 月至 2018 年 10 月期間，他任職橙縣社會服務局個案工作者，利用職位之便從他的客戶那裡獲取身份信息，包括社會安全號碼（Social Security numbers）和其他個人信息，受害者當中有許多是新移民。

陳約翰和同謀利用竊取的信息，從聯邦、加州、橙縣政府和金融機構欺詐性地獲取資金。阮安東使用了陳約翰提供的被盜身份，製作了欺詐性的1099-MISC 表格，虛假地顯示公司向身份盜竊受害者支付的款項，包括陳約翰和其他同謀控制的公司。

阮安東使用陳約翰提供的被盜身份，製作和提交了聯邦所得稅申報表。然後，阮安東使用欺詐性的1099 表格上聲稱的支出，作為身份盜竊受害者的收入，使他們看起來有資格獲得稅收抵免，包括所得稅抵稅額（Income Tax Credit）和兒童開支抵稅額（Child Tax Credit）。

反過來，阮安東的客戶利用報告上向身份失竊受害者支付的款項來抵消業務收入，並減少所欠的稅款，讓受害者們看起來像是為他們工作。作為製作1099 表格的交換，阮安東的客戶再向他支付一筆費用。阮安東和陳約翰合謀騙取了政府至少 377萬3282美元。

聯邦地區法官塞爾納 (James V. Selna) 7 月 24 日將安排一場量刑聽證會，屆時阮安東將面臨最高五年的聯邦監獄刑期。陳約翰已於 2019 年 11 月承認串謀詐騙政府、郵件欺詐和嚴重的身份盜竊罪，定6 月 5 日量刑，屆時將面臨聯邦監獄最高72 年刑期。其他被告有五人承認逃稅，將在今年晚些時候判刑，面臨聯邦監獄最高五年刑期。有一人被罰款 3萬美元，並勒令支付 13萬3796 元賠償金。但有一名被告Rosemary Pham對11項指控不認罪，她的案子定今年 8 月 15 日開審。

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