因女兒服芬太尼去世 她在加州推動防止學子嗑藥法案
一位母親因女兒去年9月在好萊塢就讀的學校疑似芬太尼服用過量去世，之後屢次呼籲加州參議會通過防止學子嗑藥相關法案。她並希望這項法案能以女兒名字命名為「梅蘭妮法」，而這項提議獲得許多參議員和公眾支持。
佩雷斯（Elena Perez）的女兒梅蘭妮（Melanie Ramos），去年9月疑因芬太尼過量服用，在好萊塢伯恩斯坦高中（Bernstein High School ）去世。佩雷斯11日在洛杉磯學區總部外發表聲明稱，她將在12日在州參議會衛生委員會作證、支持參議會第10號法案，又名「梅蘭妮法」。
這項由州參議員科爾特斯（David Cortese）提出的法案，旨在提供必要的干預措施，增加資源的可及性，並提供有價值的教育和培訓服務，以保護加州學子免受芬太尼中毒和藥物過量的影響。
佩雷斯表示，她相信通過這項法案挽救生命。她需要向州參議會傳達芬太尼給她家人，和那些認識她 15 歲女兒的人所帶來的傷害。佩雷斯去年12月曾對 LAUSD 提告，指控學校官員明知校園存在吸毒問題，但未採取任何行動。與此同時，白宮宣布了打擊芬太尼毒品交易的計劃。據拜登政府說法，他們現在採取打擊毒販的方法，是加強聯邦和地方執法部門之間的協調和信息共享。
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