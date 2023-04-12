我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

一洲焦點／國防洩密不妙、馬克宏被圍剿 法艦過台海峽

因女兒服芬太尼去世 她在加州推動防止學子嗑藥法案

洛杉磯訊
梅蘭妮因過量服用芬太尼去世，讓她的家人十分傷心。（abc7截圖）
梅蘭妮因過量服用芬太尼去世，讓她的家人十分傷心。（abc7截圖）

一位母親因女兒去年9月在好萊塢就讀的學校疑似芬太尼服用過量去世，之後屢次呼籲加州參議會通過防止學子嗑藥相關法案。她並希望這項法案能以女兒名字命名為「梅蘭妮法」，而這項提議獲得許多參議員和公眾支持。

佩雷斯（Elena Perez）的女兒梅蘭妮（Melanie Ramos），去年9月疑因芬太尼過量服用，在好萊塢伯恩斯坦高中（Bernstein High School ）去世。佩雷斯11日在洛杉磯學區總部外發表聲明稱，她將在12日在州參議會衛生委員會作證、支持參議會第10號法案，又名「梅蘭妮法」。

這項由州參議員科爾特斯（David Cortese）提出的法案，旨在提供必要的干預措施，增加資源的可及性，並提供有價值的教育和培訓服務，以保護加州學子免受芬太尼中毒和藥物過量的影響。

佩雷斯表示，她相信通過這項法案挽救生命。她需要向州參議會傳達芬太尼給她家人，和那些認識她 15 歲女兒的人所帶來的傷害。佩雷斯去年12月曾對 LAUSD 提告，指控學校官員明知校園存在吸毒問題，但未採取任何行動。與此同時，白宮宣布了打擊芬太尼毒品交易的計劃。據拜登政府說法，他們現在採取打擊毒販的方法，是加強聯邦和地方執法部門之間的協調和信息共享。

初看芬太尼和普通零食似乎沒什麼區別，但實際上這種強效合成藥物卻潛藏著極大的危險。...
初看芬太尼和普通零食似乎沒什麼區別，但實際上這種強效合成藥物卻潛藏著極大的危險。（abc7截圖）
佩雷斯心緒激蕩，每當想起女兒離去，內心都會極度難過。然而，她仍然積極推動法案，希...
佩雷斯心緒激蕩，每當想起女兒離去，內心都會極度難過。然而，她仍然積極推動法案，希望能透過這樣的方式，防止更多學子遭受相同悲劇。（abc7截圖）

加州 好萊塢 參議員

上一則

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人先驚後搶

延伸閱讀

好市多在加州突停售房險、車險 惹議

好市多在加州突停售房險、車險 惹議
加州首購屋補助款搶光 受惠者多白人

加州首購屋補助款搶光 受惠者多白人
具1000多年歷史 墨西哥遺址出土「瑪雅文明球賽記分板」

具1000多年歷史 墨西哥遺址出土「瑪雅文明球賽記分板」
赴墨西哥買處方藥 恐遭芬太尼汙染

赴墨西哥買處方藥 恐遭芬太尼汙染
墨西哥買處方藥很省 美官員：遭芬太尼汙染偽藥恐致命

墨西哥買處方藥很省 美官員：遭芬太尼汙染偽藥恐致命
芬太尼摻動物鎮靜劑致死 庫克郡案例增

芬太尼摻動物鎮靜劑致死 庫克郡案例增

熱門新聞

居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
華人回國轉機時間長，核酸檢測過期無法登機。（受訪者提供）

返中轉機時間長 華人因核酸檢測過期無法登機

2023-04-06 02:20

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住