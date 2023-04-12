因女兒服芬太尼去世 她在加州推動防止學子嗑藥法案

梅蘭妮因過量服用芬太尼去世，讓她的家人十分傷心。（abc7截圖）

一位母親因女兒去年9月在好萊塢 就讀的學校疑似芬太尼服用過量去世，之後屢次呼籲加州 參議會通過防止學子嗑藥相關法案。她並希望這項法案能以女兒名字命名為「梅蘭妮法」，而這項提議獲得許多參議員 和公眾支持。

佩雷斯（Elena Perez）的女兒梅蘭妮（Melanie Ramos），去年9月疑因芬太尼過量服用，在好萊塢伯恩斯坦高中（Bernstein High School ）去世。佩雷斯11日在洛杉磯學區總部外發表聲明稱，她將在12日在州參議會衛生委員會作證、支持參議會第10號法案，又名「梅蘭妮法」。

這項由州參議員科爾特斯（David Cortese）提出的法案，旨在提供必要的干預措施，增加資源的可及性，並提供有價值的教育和培訓服務，以保護加州學子免受芬太尼中毒和藥物過量的影響。