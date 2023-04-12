一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人先驚後搶

好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

很長一段時間，南加洛杉磯縣超市的雞蛋 一直供不應求，導致價格飛漲幾倍，就連好市多 （Costco）的大盒裝雞蛋也經常供不應求。但日前，洛縣華人超市 的雞蛋價格開始有所下降，有一家超市甚至推出一盒 12 顆裝的雞蛋，價格僅 0.98 元，比疫情前還便宜。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）好運來超市，4 月 10 日一盒 12 顆裝的鍾氏大白雞蛋，標價 0.98 元，相當於一個雞蛋只有 8 分錢。華人張女士看到這個價格時有些不敢相信，旁邊另一位華人在問，是不是標錯價格了，還是這個雞蛋有質量問題。超市工作人員解釋，當天這個品種的雞蛋促銷，並無質量問題，工作人員稱自己也買了不少特價雞蛋。

不少正在逛超市的華人聞訊後，也都開始搶購這款雞蛋。莊先生在現場表示，雞蛋價格接連飆漲，他最高買過一打雞蛋 8 元左右，如今這麼便宜，一定要多存一些，說不定哪一天價格就又上去了。除了這款特價雞蛋外，好運來超市當天其他雞蛋的價格也都比之前便宜些，一盒 20 顆裝的黃殼新鮮雞蛋售價 7.98 元，原價 10.99 元。

亞市99大華超市 4 月 11 日的雞蛋價格也有回落，加州農場中號白殼雞蛋一盒 12 顆裝售價 3 元，大號白殼雞蛋一打 3.69 元，20 顆裝的雞蛋售價 6.89 元，相比此前居高不下的高額雞蛋，現在的價格都在可接受範圍內。

同樣，好市多的雞蛋也開始正常銷售，張女士表示，最近幾個月去阿蘇薩( Azusa )的好市多購物，每次雞蛋都顯示沒貨，有一次張女士接連跑了幾家店，包括好市多、山姆俱樂部( Sam’s Club )都沒有買到雞蛋。不過最近一周她前往好市多，發現供應充足，而且價格也有所回落，60 顆裝的大盒雞蛋已從不久前的 15.99 元，下降到 13.39 元，雖然距離去年 10 月 11.99 元的價格還有些距離。張女士感慨，終於等到平常雞蛋回到普通百姓家，希望雞蛋高價、缺貨的現象不再重來。