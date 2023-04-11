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洛杉磯國際機場因交通脫碳做的好 獲綠色債券獎

洛杉磯訊
洛杉磯世界機場 (LAWA) 憑藉建設聯合租車 (ConRAC) 設施獲得大獎。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA) 憑藉建設聯合租車 (ConRAC) 設施獲得大獎。（LAX提供）

Environmental Finance最近宣布洛杉磯世界機場 (LAWA) 獲得2023年度美國市政綠色債券獎（ Green Bond）。這是對LAWA認可的標誌，也是機場首次獲得此類殊榮。LAWA獲獎原因是其在2022年通過發行綠色債券成功籌集到5.46億元，用於建設聯合租車 (ConRAC) 設施。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，交通脫碳是一項需要眾多行業利益相關者和合作夥伴不懈努力的目標。很開心LAX贏得2023年度綠色債券獎，這是機場首次獲得這一殊榮。LAX也希望能在2045年實現碳中和的承諾，在可持續發展行動計劃指導下，環境責任仍然是機場轉型重點，並植根於機場規劃、開發和運營的各個方面。

機場新的ConRAC設施是LAWA轉型陸側通道現代化計劃的關鍵組成部分之一。該設施一旦開放，會將租車公司和客戶集中在一個地點，同時緩解交通擁堵和發展基礎設施，以此來支持擴大的電動汽車租賃車隊，從而減少大約3200次每日班車的行程。 ConRAC還將大量太陽能電池板集成到設施的屋頂、立面和停車場中，這些太陽能每年將產生相當於1100 戶家庭使用的電量，每年輸出約 8400兆瓦時。

Environmental Finance的年度獎項評選受到創新領導者等各個方面的密切關注。 每年通過多輪競爭性的評估過程選出獲獎人，最後再由一個獨立的全球評委小組投票選出最佳參賽作品。

機場 債券 租車

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