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影/珍珠不是越大越好 還要看這些指標 專家一次教會你

記者趙健／巴沙迪那市即時報導
Icey透露，由於大溪地對外國承包商的工作簽證限制，之後大溪地珍珠的價格有望上漲。（圖片來源：受訪人）
Icey透露，由於大溪地對外國承包商的工作簽證限制，之後大溪地珍珠的價格有望上漲。（圖片來源：受訪人）

珍珠是一種優美且充滿光澤的寶石，一直深受廣大華人喜愛；然而，對於許多人來說，鑒別珍珠的品質卻是一件困難的事情。在4月1日的巴沙迪那珠寶展上，從事珍珠行業多年的華人批發商Icey，分享了鑒別珍珠品質的方法。

視頻來源：記者趙健

Icey表示，珍珠的光澤是其品質的關鍵指標之一。優質的珍珠通常具有高度反射光的表面，光澤如鏡子一般，光滑且清晰。在比較時，可以將同一品種的珍珠對準光源，觀察其光澤和反射能力，光澤越亮越好。不過，不同珍珠品種的光澤度也有很大差別，比如，日本Akoya珍珠的光澤就比澳洲白珍珠更亮一些，Akoya的光澤較為銳利，而澳洲白珍珠的光澤相對溫潤。

Icey說，珍珠的形狀和大小也是區分珍珠品質高低的一個重要指標。圓形的珍珠通常比非圓形的珍珠價格高，對同類型的珍珠而言，越大的珍珠通常代表著更高的品質和價值。不過，大顆珍珠不一定都是高品質，其它品質指標也需要考慮。

另外，顏色也是影響珍珠價格的一個重要因素。例如，大溪地黑珍珠裡孔雀綠最好，越綠或者綠色兼彩色越豐富越好，普通黑和含綠色的價格可以相差數倍；南洋金珠的價格也是顏色越濃價格越高；澳洲白珍珠則是銀藍冷色調或白透粉最好。不過，這只是從價值上來評判珍珠的品質，並不代表所有人的品味。

另外，珠層厚度也是區別品質高低的一個因素。Icey說，通常來說，天然珍珠比淡水珍珠的珠層厚，因為它們的形成過程不同。天然珍珠是在貝類體內形成，當異物進入貝類體內時，貝類會分泌珍珠質來包裹異物，形成珍珠。由於異物往往比淡水中的貝類產生的細小物質大得多，因此天然珍珠的珠層厚度通常比淡水珍珠的珠層厚度更厚。另外，淡水珍珠通常是在淡水中的蚌類內形成，而淡水中的環境穩定性比海水中差，因此淡水珍珠可能面臨更多的壓力和環境變化，從而導致其珠層不如天然珍珠厚。

Icey還表示，市場炒作是決定珍珠價格的一個重要因素。比如，近幾年澳洲白珍珠的價格被炒作得非常高，已經翻了四五倍。 對於珍珠未來的行情，Icey透露，由於大溪地開始保護本地產業，對外國人承包大溪地海域的簽證限制愈發嚴格，之後大溪地的珍珠價格可能會上漲。

近年來，澳洲白珍珠的價格已經上漲了四到五倍。（圖片來源：受訪人）
近年來，澳洲白珍珠的價格已經上漲了四到五倍。（圖片來源：受訪人）
珍珠的光澤是其品質的關鍵指標之一。（記者趙健/攝影）
珍珠的光澤是其品質的關鍵指標之一。（記者趙健/攝影）

澳洲 華人 簽證

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