南加海邊近期出現半藍半透明生物 專家建議只看不碰

一個專門分享賞鯨資訊的Instagram粉專Dana Wharf Whale Watching，在6日分享一則影片，講解近期在南加州 海邊常見的一種一半藍色一半透明的海洋生物，同時呼籲民眾遇到時只看不要觸碰。

視頻來源：記者陳懿

近期在杭廷頓灘（Huntington Beach）、足馬海灘（Zuma Beach）、曼哈坦灘（Manhattan Beach），和鹽溪海灘（Salt Creek）的遊客，都表示看到上千隻一半藍一半透明的生物被海浪沖上岸。原來，這是一種叫做帆水母（Velella velella，又稱By-the-Wind Sailor）的海洋生物。帆水母名字的由來是因為他們會隨著海浪和風的方向移動，就跟水手一樣。

據生物學諾娜在影片中介紹，帆水母被稱為殖民系的水螅（colonial hydroid），他們是由一群微小的生物組成，以藻類和浮游生物維生，而翻車魚是他們最喜歡的食物。

有許多民眾在海邊時被帆水母亮麗的外表吸引，但是諾娜警告觀眾儘量不要觸碰帆水母，因為他們有刺細胞（stinging cell），可能會被刮傷。雖然不會對人類造成危險，但由於安全考量，還是用眼睛欣賞就好。