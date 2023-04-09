影/正享受美景卻被酒駕司機撞飛的路邊車砸到 1死2傷

一名疑似酒駕的司機在寶馬山花園衝撞路邊停放的車輛，導致車輛飛向海灘上的行人。（KeyNews TV）

一名疑似酒駕的司機4月8日清晨在洛杉磯 市的寶馬山花園(Pacific Palisades)衝撞路邊停放的車輛，導致車輛飛向海灘上的行人，一名年輕母親當場死亡，另兩人被送往醫院。

影片素材來源：KTLA、KeyNews TV、OnScene TV，記者子為後製

洛杉磯市警察 局（Los Angeles Police Department，LAPD）的調查顯示，遇難者是兩個孩子的母親，年僅33歲。被送往醫院的兩人是遇難者十幾歲的兒子和她最好的朋友。

洛杉磯市警察局稱，4月8日凌晨0時45分左右，一名涉嫌酒駕的21歲男子在太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)向南行駛，在靠近日落大道（Sunset Boulevard）的路段撞上停在路邊的三輛汽車，並將其中兩輛撞飛，墜入海灘的岩石上，三名受害者當時就在岩石邊散步，據悉是為享受月光下的海灘。

根據KTLA報導，遇難的年輕母親被當場宣布死亡，倖存的女性背部嚴重受傷，手腕骨折，而遇難者十幾歲兒子的情況仍不清楚。8日晚上，受害者的家人和朋友前往事故現場，尋找可能散落的個人物品。

經常出沒該地區的人對這起事故感到震驚，當地居民Christian Olmeda對KTLA表示，這裏常有很多遊客，在海岸邊上上下下觀光 ，發生這樣的慘劇令人痛心。

該案件仍在調查中，警方尚未公布嫌疑人的身份。任何知情人士可以撥打 1-877-275-5273 聯繫洛杉磯警察局。