我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹年年滿開 激勵人心

警追逐3匪兩小時 小狗還被嫌犯連包丟窗外

記者 陳懿/即時報導
嫌犯從移動的車子中丟出一隻裝在名牌包裡只有八周大的小狗。（圖片來源：Fox新聞截圖）
嫌犯從移動的車子中丟出一隻裝在名牌包裡只有八周大的小狗。（圖片來源：Fox新聞截圖）

洛杉磯警局8日在推特上發布一張小狗的照片，這隻小狗在7日的警匪追逐中被丟出車外，幸好小狗奇蹟似的生還，目前由動物保護協會保管。

事件發生於7日中午，警方在南洛杉磯（South LA）99街和阿瓦隆大道（Avalon Blvd）發現犯下試圖謀殺和劫車的通緝犯，並展開追捕。嫌犯駕駛一輛雪佛蘭（Chevrolet）Avalanche，雙方一路從南灣區（South Bay）追逐到英格伍（Inglewood）和威徹斯特（Westchaster）。期間，嫌犯多次在車道上危險駕駛，還違反交通規則逆向行駛。直到車輛的一個輪胎爆胎後，他仍然繼續駕駛逃離警察。

在追逐近50分鐘時，嫌犯駕駛的車輛和一輛紅色奧迪A8相撞。只見嫌犯的車輛降低速度，隨後車內跑出一男兩女。男嫌犯打開一旁停靠路邊車輛的後車門，並坐了上去，另兩名女性則往另一個路口徒步奔跑。

據Fox11新聞描述，男嫌犯上的車輛很有可能是他的友人。警方繼續在南洛杉磯追捕嫌犯上的第二輛車。

追捕過程中，嫌犯搭乘的廂型車在56街和費格羅亞街（Figueroa St.）附近突然慢了下來，接著一個人從車內丟出一個Micheal Kors的名牌包，裡面還有一隻八周大的小狗。

在下午兩點左右，嫌犯的車輛在海港道（Harbor Gateway）社區降下速度，隨後車門打開，兩名嫌犯丟棄還在移動的車輛，選擇徒步逃跑。最終，在附近的住宅區遭警方逮捕。

據警方消息，一共有三人被捕。其中男嫌犯為27歲的奧瓦雷茲（Gustavo Alvarez），他在3月26日犯下試圖謀殺和劫車的罪名，遭到通緝。遭逮捕的還有同歲的女嫌犯莫瑞諾（Lynette Moreno）。另外，駕駛第二輛車帶奧瓦雷茲逃跑的女性駕駛，25歲的薩穆迪奧（Michelle Zamudio）也被逮捕。

隔日，警方在推特上發布被丟出車內的小狗照片，跟大眾報平安。這隻八周大的小狗在移動的車輛中被丟出後，竟然還能生還並被警方帶回警局，引起網友疼惜。

目前小狗被安置在南洛杉磯動物服務中心（South LA Animal Service），但是尚沒有被開放領養。

洛市警方在推特上發布小狗的照片，與民眾報平安。（圖片來源：LAPD Twitte...
洛市警方在推特上發布小狗的照片，與民眾報平安。（圖片來源：LAPD Twitter）

洛杉磯 通緝 推特

上一則

南加華人密集城市1男坐車內遭槍擊 送醫不治

下一則

影/正享受美景卻被酒駕司機撞飛的路邊車砸到 1死2傷

延伸閱讀

南加華人密集城市1男坐車內遭槍擊 送醫不治

南加華人密集城市1男坐車內遭槍擊 送醫不治
洛杉磯、長堤港碼頭工人復工 物流暗藏隱憂

洛杉磯、長堤港碼頭工人復工 物流暗藏隱憂
洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗

洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗
洛杉磯假釋犯武力拒捕 開槍傷三警被擊斃

洛杉磯假釋犯武力拒捕 開槍傷三警被擊斃
洛杉磯與長堤港停擺24小時 碼頭工人7日晚復工

洛杉磯與長堤港停擺24小時 碼頭工人7日晚復工
南加內陸近日爆發多起槍案 釀2死4傷

南加內陸近日爆發多起槍案 釀2死4傷

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案