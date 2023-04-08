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小雅屋義賣麵包捐警局 一華人這動作眾人喝采

記者張宏/洛杉磯即時報導
天普分局華人巡邏隊長Erin劉為熱心捐款的Sandy貼上警局貼紙。（記者張宏／攝影）
天普分局華人巡邏隊長Erin劉為熱心捐款的Sandy貼上警局貼紙。（記者張宏／攝影）

為幫助洛縣天普分局籌措社區活動推廣基金，小雅屋天普分店8日啟動三天的菠蘿麵包慈善義賣活動。現場民眾積極參與購買，一名來自聖費南度縣（San Fernando County）的華人直接掏出百元現金捐給天普警局場面感人。

（影音來源：記者張宏）

小雅屋天普分店8日下午設置菠蘿包專區，每個菠蘿包上都貼著警局貼紙。來往客人看到店裡有不少制服警員還以為有治安狀況。當聽說是為警局義賣都紛紛參與，將兩三個甚至更多的菠蘿包放入購物盤中。來自聖費南度縣的華人Sandy得知在為警局義賣時，詢問是否可以直接捐錢，因為她一個人吃不掉那麼多麵包。在獲得肯定答案後，她現場直接掏出錢包，拿出五張20元鈔票現金遞給天普分局警官Erin劉。Sandy說，她這麼做不求名利或者做任何業務宣傳，就是有感而發，感謝警局為社區治安做出的努力，也要表現華人為善不落人後，回饋社區。

天普分局巡邏隊長Erin劉也很感動，她說，每年警局24名警員都要自掏腰包參與Baker To Vegas 的120哩馬拉松比賽，這是一個考驗體力和團隊合作的比賽，每次都要耗費萬元。今年羅斯密商會執行長冉瑞宜提出這個創意，也感謝小雅屋的積極參與，選擇其最暢銷的傳統好味道菠蘿麵包作為義賣單品，將三天菠蘿包收入百分百捐贈給分局用於這次比賽。

小雅屋代表低調表示，菠蘿包是台式麵包代表，這次義賣得到各界幫忙，希望能賣出1000個菠蘿包贊助警局。面對通貨膨脹的壓力，他們一直堅持不漲價，希望大家通過購買菠蘿麵包，不僅能嚐到好味道，也能奉獻愛心。

義賣時間是4月8日至10日，地點是小雅屋天普分店（5755 Rosemead Blvd，Temple City CA91780）。

天普警員自己也參與愛心義賣活動，買了菠蘿包和自己最愛的肉鬆麵包。（記者張宏／攝影...
天普警員自己也參與愛心義賣活動，買了菠蘿包和自己最愛的肉鬆麵包。（記者張宏／攝影）
為幫助洛縣天普分局籌措社區活動推廣基金，小雅屋天普分店8日開始為期三天的菠蘿麵包...
為幫助洛縣天普分局籌措社區活動推廣基金，小雅屋天普分店8日開始為期三天的菠蘿麵包慈善義賣活動。（記者張宏／攝影）
來自各地的民眾積極顯出愛心。（記者張宏／攝影）
來自各地的民眾積極顯出愛心。（記者張宏／攝影）
天普分局華人巡邏隊長Erin劉。（記者張宏／攝影）
天普分局華人巡邏隊長Erin劉。（記者張宏／攝影）
來自聖費南度縣的華人Sandy（右）當場捐出百元現金。（記者張宏／攝影）
來自聖費南度縣的華人Sandy（右）當場捐出百元現金。（記者張宏／攝影）
民眾聽說菠蘿包義賣都積極參與。（記者張宏／攝影）
民眾聽說菠蘿包義賣都積極參與。（記者張宏／攝影）
小雅屋天普分店員工和警員們合影。（記者張宏／攝影）
小雅屋天普分店員工和警員們合影。（記者張宏／攝影）

天普 華人 洛縣

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