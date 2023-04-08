社交名媛珍娜分手男友 降價出售共有豪宅

配有私人陽台的豪華主臥（Nils Timm）

卡戴珊家族金小妹凱莉珍娜(Kylie Jenner)和男友說唱歌星史考特(Travis Scott)分道揚鑣後，但他們共同擁有的豪華住宅上市五個月還無人問津後，於是降價10%以近2000萬元的掛牌價出售。這棟產業是他們自 2018 年後購入的位於比佛利山莊（Beverly Hills）的現代風格別墅。

不過，即使房子降價出售，他們仍將獲得可觀利潤。該棟1970 年代的兩層樓住宅在翻新和重建後不久，他們當時以 1350 萬元的價格買下。該住宅藏在班尼迪克峽谷（Benedict Canyon）下游社區一條長長的門控車道後面，此後他們為這座四四方方的住所增添了定制風格，目前該住宅掛牌價為1990萬元。

在近 9700 平方英尺的起居空間中，該處住宅設有7 間臥室和 10 間浴室，整棟房屋都配有橡木地板、進口石材和落地玻璃門，通向壁爐邊客廳的雙層通高門廳，將客廳與用餐區相連，兩者均通向戶外用餐露台。該處房屋還有一個家庭活動室，以及一個帶烏木色櫥櫃的大理石廚房，廚房包括一個中央島台、高端電器、一個步入式廚房和一個相鄰的早餐室。

彎曲的樓梯通向樓上，2300平方呎的豪華主臥配有私人陽台，可欣賞峽谷和城市燈光，雙人主浴室中的其中一個配有浸泡浴缸和平板電視、雙人步入式衣櫃、壁爐和化妝室。此外，該住宅還有五間臥室，每間都有套間浴室，其中一間用作凱莉珍娜和史考特的 Stormi Webster的兒童室。屋內還有電影院 、健身 房、按摩室和台球室等設施。在戶外，風景如畫的院落佔地1.1英畝，設有游泳池和水療中心，兩側設有燒烤設施和酒吧，此外還有一個三車位車庫和最多可停放四輛車的附加停車位。