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社交名媛珍娜分手男友 降價出售共有豪宅

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
配有私人陽台的豪華主臥（Nils Timm）
配有私人陽台的豪華主臥（Nils Timm）

卡戴珊家族金小妹凱莉珍娜(Kylie Jenner)和男友說唱歌星史考特(Travis Scott)分道揚鑣後，但他們共同擁有的豪華住宅上市五個月還無人問津後，於是降價10%以近2000萬元的掛牌價出售。這棟產業是他們自 2018 年後購入的位於比佛利山莊（Beverly Hills）的現代風格別墅。

不過，即使房子降價出售，他們仍將獲得可觀利潤。該棟1970 年代的兩層樓住宅在翻新和重建後不久，他們當時以 1350 萬元的價格買下。該住宅藏在班尼迪克峽谷（Benedict Canyon）下游社區一條長長的門控車道後面，此後他們為這座四四方方的住所增添了定制風格，目前該住宅掛牌價為1990萬元。

在近 9700 平方英尺的起居空間中，該處住宅設有7 間臥室和 10 間浴室，整棟房屋都配有橡木地板、進口石材和落地玻璃門，通向壁爐邊客廳的雙層通高門廳，將客廳與用餐區相連，兩者均通向戶外用餐露台。該處房屋還有一個家庭活動室，以及一個帶烏木色櫥櫃的大理石廚房，廚房包括一個中央島台、高端電器、一個步入式廚房和一個相鄰的早餐室。

彎曲的樓梯通向樓上，2300平方呎的豪華主臥配有私人陽台，可欣賞峽谷和城市燈光，雙人主浴室中的其中一個配有浸泡浴缸和平板電視、雙人步入式衣櫃、壁爐和化妝室。此外，該住宅還有五間臥室，每間都有套間浴室，其中一間用作凱莉珍娜和史考特的 Stormi Webster的兒童室。屋內還有電影院健身房、按摩室和台球室等設施。在戶外，風景如畫的院落佔地1.1英畝，設有游泳池和水療中心，兩側設有燒烤設施和酒吧，此外還有一個三車位車庫和最多可停放四輛車的附加停車位。

凱莉珍娜是社交名媛、媒體名人、女商人和前模特，她還擁有其他幾處房產，包括價值 3600 萬元的 Holmby Hills 豪宅和價值 1500 萬元的 Hidden Hills 地塊，今年2月，位於Hidden Hills的豪宅破土動工。她目前還在建造第二座新豪宅，這是位於加州拉昆塔（La Quinta）麥迪遜俱樂部（Madison Club）的一處沙漠度假勝地。自 2016 年以來，凱莉珍娜的主要住所是一處豪華的 Hidden Hills 莊園。至於史考特，他在布倫特伍德市（Brentwood）擁有一座價值 2300 萬元的山頂豪宅。

豪宅外觀（Nils Timm）
豪宅外觀（Nils Timm）
凱莉珍娜化妝間（Nils Timm）
凱莉珍娜化妝間（Nils Timm）
大理石廚房（Nils Timm）
大理石廚房（Nils Timm）
室外泳池（Nils Timm）
室外泳池（Nils Timm）
家庭電影院（Nils Timm）
家庭電影院（Nils Timm）

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