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槍暴如病毒 洛縣公衛局推出槍暴防治平台

記者趙健／洛杉磯市即時報導
洛杉磯縣公共衛生局發布槍枝暴力防治計劃，解決影響洛杉磯縣的槍暴問題。（Gettyimages）
洛杉磯縣公共衛生局發布槍枝暴力防治計劃，解決影響洛杉磯縣的槍暴問題。（Gettyimages）

今年以來全美已發生超過140起大規模槍擊案，槍枝暴力已成為許多城市和社區面臨的嚴重問題。4月7日，洛杉磯縣公共衛生局（L.A. County Department of Public Health）發布了「槍枝暴力防治平台」，減少威脅洛杉磯縣和全美社區的槍枝暴力。

洛縣公共衛生局聯合社區和信仰組織、醫療及心理衛生專業人員、社會服務提供者以及公共衛生專家等多方合作夥伴，共同制定了「多方槍枝暴力防治平台」。該平台將以公共衛生方法來應對槍枝暴力問題，並確定了四個關鍵優先領域及相應的策略。

1. 槍枝安全法規：倡導實行嚴格的槍枝安全法規，包括在地方和全國範圍內，恢復聯邦禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法令。2. 社交聯繫和治療服務：努力促進社交聯繫、治療實踐以及和平文化的舉措。3. 提高槍枝暴力限制令的認知和執法：包括宣傳教育提高公眾對槍枝暴力限制令的認知，確保服務和信息傳遞具有文化相關性，並讓社區居民更容易發起槍枝暴力限制令。4. 學校安全和服務：為所有K-12學生增加綜合、具有文化相關性的身心健康支持和服務的接入，至少在三個學區實施試點項目，提高學校的安全性。

「多方槍枝暴力防治平台」將以數據為基礎，針對洛杉磯縣和整個美國受槍枝暴力影響的社區制定具體的行動計劃。槍枝暴力問題需要跨部門、跨領域的合作解決。資料顯示，在洛杉磯縣，黑人和拉美裔男性是最常受到槍枝暴力影響的群體。他們經常面臨社會經濟壓力和種族歧視，更容易成為暴力行為的受害者和加害者。

根據非營利研究組織GVA（Gun Violence Archive）的數據，截至4月7日，2023年全美已發生143起大規模槍擊案，其中包括在蒙特利公園市發生的致命大規模槍擊事件。洛杉磯縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）在新聞稿中表示，洛杉磯縣有太多的家庭和社區受到可預測和可預防的槍枝暴力影響，強化相關法規和提出創新的解決方案是解決這一危機和預防暴力行為的必要步驟。

洛杉磯 槍擊 蒙特利公園市

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