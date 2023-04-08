我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利用外賣平台行騙 北加華人餐廳差點上當

中國留學生諷廣島原爆「沒辦法同情」 日本議員喊查

洛杉磯與長堤港停擺24小時 碼頭工人7日晚復工

編譯胡立宗／即時報導
洛杉磯港是美西最重要的港口。（洛杉磯港提供）
洛杉磯港是美西最重要的港口。（洛杉磯港提供）

南加州碼頭工人7日(周五)晚上重返工作崗位，結束了洛杉磯和長堤港口大約 24 小時的停工。一日罷工加劇了人們對物流基礎設施的擔憂，該基礎設施自 COVID-19 大流行延誤以來從未完全重新調整過，並使在港口進行的高風險勞資談判成為全國關注的焦點。

洛杉磯港與長堤港自6日傍晚至7日午間持續出現缺工情形，已經導致兩港的貨運停擺。雖然勞資雙方各持一詞，但是真正的癥結所在是，勞資合約自從2022年7月1日失效後，雙方就一直談不出新約，以至於美國西岸29個港口的2萬2000名工人一直處於尷尬狀態中。

以6日傍晚的缺工狀況為例，代表勞方的國際碼頭和倉儲工會（ILWU）Local 13分會說，「周四晚間大家要開會，周五則是受難日，本就應該休假」。但代表貨運商的太平洋海事協會（PMA）卻指控勞方片面違約，他們有權開除。不過，沒有正式合約，碼頭工人跟打工仔其實沒兩樣。

柏克萊加大（UC Berkeley）專攻勞工議題的榮譽教授Harley Shaiken告訴洛杉磯時報，這起事件對港口營運者是記警鐘，因為工會掌握太多籌碼，維持港口營運資方就得再加把勁。港口停擺的負面影響已然浮現：東岸的紐約港取代洛杉磯港成為全美貨運量第一的港口；兩港斷斷續續的運作已然波及周邊17萬5000名相關產業的勞工。

Beacon Economics的國際貿易專家Jock O'Connell說，被東岸與墨西哥灣搶走的生意看來是不會再回頭了，港口在這樣停停走走，周邊產業很快就會出現警訊。勞資雙方不願各退一步的結果很可能會是雙輸，以2016年波特蘭港的協商破裂為例，碼頭工人最後連飯碗都沒了。

洛杉磯港務局與全國零售聯合會（National Retail Federation）各方求助，後者甚至上書白宮，不過雖然現任的總統拜登是民主黨，向來不願碰勞工議題，但在2021年新冠疫情最嚴重之時，拜登還是得出面協調兩港工人增加工時，畢竟洛杉磯與長堤港對美國貨運太為關鍵。

洛杉磯港 長堤 勞工

上一則

鑽石吧華人住家搶劫案 西裔三嫌過堂不保釋

下一則

洛杉磯假釋犯武力拒捕 開槍傷三警被擊斃

延伸閱讀

保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥 FDA提出上訴

保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥 FDA提出上訴
「五眼聯盟的惡夢」 美國再傳新一批國安機密文件外洩

「五眼聯盟的惡夢」 美國再傳新一批國安機密文件外洩
防俄羅斯網攻 商務部傳將對「卡巴斯基」採取執法行動

防俄羅斯網攻 商務部傳將對「卡巴斯基」採取執法行動
川普封口費案紐約主審法官默欽 曾捐款民主黨

川普封口費案紐約主審法官默欽 曾捐款民主黨
布朗若年輕 將挑戰拜登爭大位

布朗若年輕 將挑戰拜登爭大位
俄以間諜罪名逮捕美記者 國會領袖要求立即釋放

俄以間諜罪名逮捕美記者 國會領袖要求立即釋放

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類