洛杉磯與長堤港停擺24小時 碼頭工人7日晚復工

洛杉磯港是美西最重要的港口。（洛杉磯港提供）

南加州碼頭工人7日(周五)晚上重返工作崗位，結束了洛杉磯和長堤 港口大約 24 小時的停工。一日罷工加劇了人們對物流基礎設施的擔憂，該基礎設施自 COVID-19 大流行延誤以來從未完全重新調整過，並使在港口進行的高風險勞資談判成為全國關注的焦點。

洛杉磯港 與長堤港自6日傍晚至7日午間持續出現缺工情形，已經導致兩港的貨運停擺。雖然勞資雙方各持一詞，但是真正的癥結所在是，勞資合約自從2022年7月1日失效後，雙方就一直談不出新約，以至於美國西岸29個港口的2萬2000名工人一直處於尷尬狀態中。

以6日傍晚的缺工狀況為例，代表勞方的國際碼頭和倉儲工會（ILWU）Local 13分會說，「周四晚間大家要開會，周五則是受難日，本就應該休假」。但代表貨運商的太平洋海事協會（PMA）卻指控勞方片面違約，他們有權開除。不過，沒有正式合約，碼頭工人跟打工仔其實沒兩樣。

柏克萊加大（UC Berkeley）專攻勞工 議題的榮譽教授Harley Shaiken告訴洛杉磯時報，這起事件對港口營運者是記警鐘，因為工會掌握太多籌碼，維持港口營運資方就得再加把勁。港口停擺的負面影響已然浮現：東岸的紐約港取代洛杉磯港成為全美貨運量第一的港口；兩港斷斷續續的運作已然波及周邊17萬5000名相關產業的勞工。

Beacon Economics的國際貿易專家Jock O'Connell說，被東岸與墨西哥灣搶走的生意看來是不會再回頭了，港口在這樣停停走走，周邊產業很快就會出現警訊。勞資雙方不願各退一步的結果很可能會是雙輸，以2016年波特蘭港的協商破裂為例，碼頭工人最後連飯碗都沒了。

洛杉磯港務局與全國零售聯合會（National Retail Federation）各方求助，後者甚至上書白宮，不過雖然現任的總統拜登是民主黨，向來不願碰勞工議題，但在2021年新冠疫情最嚴重之時，拜登還是得出面協調兩港工人增加工時，畢竟洛杉磯與長堤港對美國貨運太為關鍵。