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鑽石吧華人住家搶劫案 西裔三嫌過堂不保釋

記者楊青/鑽石吧即時報導
2022年11月13日三名西裔歹徒持槍入室搶劫了鑽石吧社區一戶華人祖孫，目前三嫌被拘捕不得保釋。(警方提供)
2022年11月13日三名西裔歹徒持槍入室搶劫了鑽石吧社區一戶華人祖孫，目前三嫌被拘捕不得保釋。(警方提供)

去年11月持槍入室搶劫鑽石吧華人居民的三名被告，7日在波莫納法庭應訊被控持槍搶劫和盜竊等多項重罪，不得保釋；但三嫌均不認罪，下次出庭5月11日審前聽證。

根據洛杉磯縣地檢署檢察官起訴書，三名被告Rynell Verdin、Mattron Brown和Arturo Gonzalez分別為25歲、29歲和20歲，三人分別被控兩項二級搶劫（second-degree robbery）和一項針對年長者的大盜罪（grand theft），搶劫鑽石吧華人居民超過2萬2000元的現金及其它財物。Rynell Verdin還另外面臨一項接收和窩藏被盜物品的輕罪指控。

本起入室搶劫案發生在2022年11月13日周日晚上，洛杉磯縣警察局鑽石吧分局接到當地Viento Verano Drive 1900號街區一棟住宅的報警電話，稱發生了一起搶劫案。警員趕到現場時，發現了兩名受害者，一名18歲的男子和一名74歲的老婦，兩人為祖母和孫子關係。

負責本案調查的警探表示，竊賊當天是通過受害人家未上鎖的後玻璃門闖入房屋，當時祖母一個人在樓下，搶匪發現她不懂英語，拿出手機中的翻譯軟件指示她交出家中值錢物品。聽到樓下祖母呼救後，正在二樓的孫子趕緊下樓，劫匪將祖孫兩人一起押到起居室，並用襯衣套住兩人的頭和眼睛，威脅不要叫喊。歹徒們隨後搶走了祖母手上的戒指和身上的500元現金，並從屋裡偷走所有現金和值錢物品，得手後迅速乘一輛黑色Acura逃逸。案發後統計，受害人被搶走超過2萬2000元的現金和其他財物。

警方本周三獲得搜查令後，前往三嫌分別位於洛杉磯、橙縣和聖伯納迪諾縣的家中搜查，搜出與本案相關的1萬7000元現金、三支非法持有的槍枝，以及屬於受害者的衣服和滑雪面罩等個人物品。

該搶劫案仍在進一步調查中，查證三嫌是否與南加州類似的犯罪案件有關。

2022年11月13日鑽石吧發生入室搶劫案，三名西裔歹徒持槍打劫一對華人祖孫，目...
2022年11月13日鑽石吧發生入室搶劫案，三名西裔歹徒持槍打劫一對華人祖孫，目前被拘捕不得保釋。(警方提供)

鑽石吧 洛杉磯 華人

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