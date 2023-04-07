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加州新法允員工休息時吸大麻 僱主不得懲罰或解僱

洛杉磯訊
2024年1月生效的加州新法，允許僱員在工餘時間吸食大麻，引起僱主們的擔憂。（Gettyimages）
2024年1月生效的加州新法，允許僱員在工餘時間吸食大麻，引起僱主們的擔憂。（Gettyimages）

據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）6日報導，將在2024年1月生效的2188法案（AB 2188），禁止企業懲罰或解僱在非執勤時間吸食大麻的員工。新法據說保障員工權益，但會給許多雇主帶來一系列的新挑戰。

加州在2016年將大麻合法化，當員工下班後，在私下時間和個人空間內食用大麻並不違法。一般來說吸食大麻後，大麻會在身體系統內停留一段時間，所以即使當天沒有接觸大麻，仍可以透過尿液、血液等方式偵測到大麻殘留物。所以，2188法案保護了員工在非工作時間吸食大麻的權力。

但是這樣的法規有許多漏洞，例如，如果僱員是在遠端上班或是混合工作時間表（Hybrid Working Schedule）；或者在家上班的僱員在工作時間吸食大麻而降低工效，雇主要如何控管？

巴拉迪納（Pasadena）的餐廳業主巴尼表示，在加州的勞工法下，雇主必須給予僱員休息時間。但如果僱員在這段休息的時間內抽食大麻，而無法及時回到工作崗位或無法正常工作，又或者在工作時受傷，這些情況該如何處置？

巴尼因為先前遭遇類似情況曾經傷透腦筋。他表示，自己的餐廳曾經有一位女性調酒師，在休息時間喝到爛醉，導致上班時間完全無法幫客人調酒，不得不將她開除。但是新法規定 ，他非但不能開除因大麻無法正常工作的僱員，更不得懲罰他們。他很擔心，僱員會利用這個法律為所欲為。

在律師的建議之下，如果真的有僱員因為吸食大麻後在上班時受傷，雇主唯一能做的就是提供該僱員吸食大麻的目擊證明或證人。

目前，唾液測試器能測出在24至48小時內是否吸食大麻，但是測試器的供應目前無法達到需求。企業雇主需要在明年１月法案生效之前備好足夠的測試器。

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