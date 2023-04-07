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20%首購屋補助款 啟動兩周資金近發完

記者趙健／洛杉磯市即時報導
CalHFA發佈通知，首購屋無息補助貸款項目的可用資金預計將在4月10日之前全部分配完畢。 （取自Pixabay）
CalHFA發佈通知，首購屋無息補助貸款項目的可用資金預計將在4月10日之前全部分配完畢。 （取自Pixabay）

加州政府为缓解中低收入群體購房壓力而推出的首付款補助項目，啟動僅兩周時間，資金就已接近發放完畢。 4月6日，加州住屋金融機構 (CalHFA) 發佈通知，該項目的可用資金預計在4月10日之前全部分配完畢。

CalHFA表示，目前可用的3億美元資金，預計將幫助超過2300名中低收入的加州人購買他們的第一棟房屋。然而，受資金限制，所有貸款必須在4月12日下午3時（太平洋標準時間）或項目可用資金完全分配之前鎖定利率，以較早者為準。如果在此之前未進行利率鎖定，則不會獲得貸款。另外，帶有浮動利率預訂（floating reservations）的貸款文件若未確認，將於項目暫停的次日被取消；對於新建物業的貸款，須在4月12日下午3時（太平洋標準時間）之前鎖定利率，利率鎖定有效期為60天，有效期可延長。

此次加州政府新推行的首次購房補助項目，相比之前的模式有較大不同。獲此貸款補助的屋主不需要支付任何利息，僅在房屋產權發生變更時，才須歸還補助金以及相應金額的增值部分。另外，此次針對首次購房者的補助項目申請條件更為寬鬆，且屋主還有一次重新貸款（refinance）的機會。因此，該項目自3月27日啟動後，被加州購房熱捧。

超越貸款經紀人Vivian Chen表示，原本該項目的資金預計在2-3個月內分配完畢，但沒想到自3月27日啟動後僅兩周就將結束。根據CalHFA的通知來看，已經接受房屋報價的買家可能仍有申請的機會，但是對於剛開始進行預審和看房的買家來說，時間已經不夠了。另外，Chen提醒，由於補貼貸款需要送至政府核准，其審批流程比普通貸款更複雜，審批時長一般約為一至兩個月。

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