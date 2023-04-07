教師涉種族歧視詞語 家長抗議學區不處分

涉事女教師用種族歧視字詞訓斥學生，全程被其他學生手機錄影。（KTLA）

南加內陸一所中學女教師近日在課堂上使用種族歧視 語詞（N-word），被學生用手機 錄影，而學區 仍允許這名教師留在校區繼續教學，引起家長和學生憤怒，紛紛在社媒嗆聲。

事件發生在芳塔那市（Fontana）的紅杉中學（Sequoia Middle School ）。手機視頻是由一名八年級學生在數天前上文學課時錄下的。視頻顯示，涉事教師在課堂上，重複對坐著的一名非裔學生說著N字頭的詞，令學生似乎很不舒服，沉默不發一言。而其他學生看到發生的情景感到震驚。

在視頻中聽到教室說「你問我這個字怎樣拼，那就跟著我發音。」而老師說的就是N字頭的字。

芳塔那學區發言人證實，視頻中顯示的場景，發生在教師課堂上講解美國作家馬克吐溫小說環節。拍攝視頻的學生表示，當時一名學生向老師提出問題，如何拼寫這個N字頭的字。教師於是對提問學生尖叫起來，令人費解。教師試圖強迫學生說出這個帶有種族歧視的字。這使得學生愈來愈不舒服，並開始搖著頭，還把頭低下來。

視頻拍攝學生說，然後老師站在教室前面對著學生們說，「這只是一個英文單詞，存在字典中而每個人都會說。」

雖然有學生向校方報警，但學區還是允許涉事教師返回課堂。據稱這名教師說，她倒不在意家長和學生們的看法。目前尚未聽到學區是否對這名教師給予入麼處罰。

事件發生後，學區發布聲明，表示紅杉中學和芳塔那學區，為能提供多元化社區服務感到自豪。同時學區會致力為學生提供安全、包容的學習環境，讓所有學生都充分發揮潛能。