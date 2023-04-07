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暴雨灌滿加州水庫 照片對比水旱巨變

洛杉磯訊
去年3月奧羅維爾湖因為乾旱下降，露出湖底（左圖）。同一個地點在今年3月連續大雨後，積水將湖面填滿。（右）（美聯社）
去年3月奧羅維爾湖因為乾旱下降，露出湖底（左圖）。同一個地點在今年3月連續大雨後，積水將湖面填滿。（右）（美聯社）

美聯社（AP News）6日發布一系列照片，演示了近期加州在暴雨的洗禮下，水庫被填滿的畫面，同乾旱時期形成強烈對比。

在加州嚴重乾旱時期，許多主要水庫的水位都大幅度下降。例如佛森水庫（Flosom），因為水位低導致土地乾裂，甚至有汽車直接開進佛森湖的中心。

但在最近連續暴風雨澆灌下，加州結束了為期三年的乾旱，水庫見底的畫面也不復存在。目前加州17個主要的水庫中，有12個的蓄水量高於春季的平均線，其中包括掌控美國河（American River）水流的佛森湖、還有加州第二大的奧羅維爾水庫（Oroville）。

比較兩張照片。一張拍攝於2021年5月，佛森湖的水位非常低，湖底一覽無遺，有一輛車開進湖中心。相較之下，在2023年3月拍下的佛森湖水位明顯上升，汽車開不了，但湖面上可以行駛小船。

同樣在2021年5月時，美聯社拍攝到奧羅維爾湖歷經三年的乾旱，湖岸上的土地乾裂，橋與水面有著很遠的距離。但今年3月底拍攝的照片顯示，水位上漲到接近陸地，與橋的距離也大幅降低。水位一共上升了859呎，比較2021年的最低水位，今年湖面水位上升了230呎。

在2022年終，幾乎整個加州都處於乾旱狀態，不僅河水乾枯、農民被迫休耕，就連城市也發布了限制澆水的禁令。但是今年以來在12個大氣河（atmospheric river）帶來的大雨澆灌下，加州從全美最乾旱的州，變成了雨水量最充足的前三名。

雖然乾旱解決了，但是加州的水庫也迎來了新的挑戰。由於氣溫上升，在每年春季和夏季，山上的積雪融化流入下游的湖內。但是目前加州的水庫都已經被雨水填滿，沒有足夠的庫容量接納山區融化的雪水，專家預計將無法避免洪水。

面對充足的水量，加州州長紐森（Gavin Newsom）也解除了部分地區限制用水的規定，並不再軟性要求民眾減少用水量。但是，紐森並沒有解除加州的乾旱狀態行政令，因為美西地區多州嚴重依頼的水源科羅拉多河（Colorado River），目前仍處於水量不足的情況。

（左圖）2022年5月22日佛森湖上一處浮動碼頭水位下降，直接露出湖底。但同一個...
（左圖）2022年5月22日佛森湖上一處浮動碼頭水位下降，直接露出湖底。但同一個地點（右圖）今年3月26日水位明顯上漲。（美聯社）
今年3月佛森湖（左）與乾旱時期（右）的對比，乾旱期遊客可在佛森湖水庫底行走。（美...
今年3月佛森湖（左）與乾旱時期（右）的對比，乾旱期遊客可在佛森湖水庫底行走。（美聯社）

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