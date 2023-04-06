我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫盼加速對台軍售 國務院：正積極審查

如何看待疑美論?蔡英文:強烈感受美方對台灣的支持

蔡英文離洛返台 僑胞熱情相送 門外仍有抗議聲

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青（左起）、世華南加分會會長鄭怡薇一同到場歡送蔡英文。（記者張庭瑜/攝影）
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青（左起）、世華南加分會會長鄭怡薇一同到場歡送蔡英文。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國總統蔡英文4月4日過境洛杉磯，在停留兩晚後於4月6日（週四）返台畫上句點。6日近中午時分，她下榻的朋那維丘酒店（Westin Bonaventure Hotel）前的台僑支持民眾，與中國的僑胞們的抗議陣營，再度搖旗吶喊，為各自堅持的理念大喊發聲。

上午約12時外交部部長吳釗燮率先步出酒店，十分有親和力的與民眾寒暄問好，對於民眾的自拍邀請，更是開心合影。隨後蔡英文總統身著黑色西裝在約下午1時，在保安、警察的護送下走出酒店，全程2分鐘就迅速進到車內，期間與民眾微笑握手告別，未接受媒體拍照和受訪，告別完畢，便踏入專車離開酒店，出發前往機場返台。

來自台灣歡送蔡總統的支持群眾，與來自中國的抗議陣營，均在約12時就到抵現場，隨後互相大喊各自口號。 大陸僑胞一方大喊「台獨必敗，蔡英文滾回去」口號，台僑則以「總統萬歲」、「小英加油」等口號回應。之後台僑們更在大陸僑胞大喊台獨時，大喊「萬歲」、喊蔡英文時，回應「加油」應對，雙方互不禮讓互相吶喊，形成有趣畫面，令一些年輕一輩的台僑竟因此笑出聲來。

中華民國僑務委員楊琬柔表示，蔡總統和美國眾議院議長麥卡錫會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三把交椅會面，顯示台美關係穩如磐石，而美國國會兩黨也都期望太平洋地區的和平與穩定。雙方都非常樂見當地經濟的繁榮和社會民主自由。此前，蔡英文已與兩黨參議員在紐約低調會晤，雖然實際內容不清楚，但未來台美兩國的合作會更加緊密。

對於是否擔心中共政府會對「麥英會」做出更強烈的回應，楊琬柔說：「只有咆哮的狗才會咬人。」她不擔心中共的恐嚇。

在大陸僑胞的陣營中，許多人舉著「台獨只有死路ㄧ條」、「台獨必敗」、「一個中國」等標語，而台僑中也有許多人舉著「台灣獨立」，並揮舞著台灣國國旗和中華民國國旗等旗幟。

支持台灣的大陸僑民劉大聖表示，台灣是一個自由民主的國家，也是華人世界唯一一個自由民主的淨土。相比之下，中國共產黨佔領香港始於1949年佔領大陸，最近更是完全掌控香港及法輪功。他前來支持台灣總統，是想表達作為一個中國人的意願，希望台灣人民能夠意識到共產黨的本質和真實面貌，並且不要忘記努力捍衛自由民主。

不願具名的大陸僑胞則表示，據他一名不願具名的台灣僑胞朋友，他們譴責蔡英文政府試圖將中華民國台灣獨立化，並認為蔡英文是歷史罪人。此外，當天有許多人自發參加抗議活動，包括從外州和墨西哥來的人，相信不論是台灣同胞還是大陸同胞，只要有正義感都會反對蔡英文的行為。

中華會館主席李金生則說，他很高興參與當天的歡送活動，因為他支持孫中山先生倡導的自由民主的中華民國。

而許多台僑為了支持歡送蔡總統的活動，從各地遠道而來，包括從亞利桑那、聖地牙哥等地駕車趕來的人。僑領如僑務委員趙韻梅、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、世華南加分會會長鄭怡薇、FAPA洛杉磯分會會長李賢群、台灣會館副董事長吳兆峯等人，也紛紛到場支持。

有些反對中共政權的大陸民眾參與歡送蔡英文總統，並表態希望台灣人民看清共產黨。（記...
有些反對中共政權的大陸民眾參與歡送蔡英文總統，並表態希望台灣人民看清共產黨。（記者張庭瑜/攝影）
僑胞們看到蔡英文總統十分開心，紛紛擠上前希望可以與總統一同握手。（記者張庭瑜/攝...
僑胞們看到蔡英文總統十分開心，紛紛擠上前希望可以與總統一同握手。（記者張庭瑜/攝影）
外交部部長吳釗燮與台僑開心合影。（記者張庭瑜/攝影）
外交部部長吳釗燮與台僑開心合影。（記者張庭瑜/攝影）
許多僑胞與田詒鴻開心合影。（記者張庭瑜/攝影）
許多僑胞與田詒鴻開心合影。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾高舉台灣獨立旗幟表態自己的立場。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾高舉台灣獨立旗幟表態自己的立場。（記者張庭瑜/攝影）
蔡英文全程面帶微笑，與民眾握手致意。（記者張庭瑜/攝影）
蔡英文全程面帶微笑，與民眾握手致意。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文 中華民國 洛杉磯

上一則

洛市居民小區有人縱火 數周近10起 視頻記錄

下一則

南加州華裔皮膚科女醫師對丈夫下毒 被起訴

延伸閱讀

如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持

如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持
史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統

史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統
蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續

蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續
出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應

出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應
馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述
洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人

洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她