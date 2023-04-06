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大莊家「CM Pro-Am」高球賽 LPGA球星雲集 華裔得冠

洛杉磯訊
華裔好手劉鈺（左起）、程思嘉和尹天琪。(大莊家提供)
華裔好手劉鈺（左起）、程思嘉和尹天琪。(大莊家提供)

河濱縣坦密庫拉（Temecula）大莊家賭場度假村 （Pechanga Resort Casino）Journey高爾夫球場，4日舉辦第16屆Character Media年度「CM Pro-Am」高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽。32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手，與並肩競賽的VIP嘉賓們上午準時齊聚球場，陽光、綠草與健美選手身影，編織出春息般的陣陣舒暢。傍晚賽畢揭曉，華裔好手尹天琪和她的團隊贏得冠軍獎杯 。

大莊家總經理Tjeerd Brink表示，今年為第十個年頭主辦贊助，迎來五十多家受邀參加媒體發佈會，今年參與的選手數更超過往年，盛況空前。座落於坦密庫拉酒鄉的「Journey」高球場由名師設計，這座具世界錦標賽級的高爾夫球場綿延起伏於山巒之間，在眾多亞裔高爾夫球手間聲名漸顯。

此次邀請賽再見華裔球星身影。出生在洛杉磯的華裔好手尹天琪，這次是第六年在Journey 球場與眾多好手競技，記者會上，她說球場雖具挑戰，但覺得當天狀況相當好，信心十足，果真，她和隊友James Ryu、Raymond Sun、Michael Yamaki及Sung Tae Yu一起抱回冠座。

台灣旅美高球好手程思嘉是第二次踏上大莊家 Journey 球場，去年，她的團隊最終以最低分捧回眾人矚目的冠軍杯。程思嘉在今年佛州的Espon Tour獲第八，去年在密西根曾奪冠，表現優異。

來美十年的劉鈺第一次上Journey球場，她生在北京，2017年問鼎Tullymore Classic菁英賽冠軍，成為史上第三位來自中國的Symetra Tour巡迴賽冠軍。

眾星雲集的LPGA的頂尖職業球手中，Jennifer Chang、劉鈺、Grace Kim、Haeji Kang 在2023年3月的「勞力士女子高爾夫世界排名」分別位居第157、163、179、181。Jaravee Boonchant童年時在泰國曼谷，六歲起開始練習高爾夫，在杜克大學期間，曾三次入選大西洋海岸聯盟全明星（All-ACC）陣容及四次全美明星（All-American）陣容。「勞力士排名」位居第190位。

受邀參與本次大賽的LPGA超級球星陣容還包括：Amelia Garvey、Amy Lee、Brianna Do、Gabriella Then、Greta Voelker、Harang Lee、ILHee Lee、Jillian Hollis、Jiwon Jeon、Kaley In、Karen Chung、Louise Ridderstrom、Luna Sobron、Mi Hyang Lee、Min-G Kim、Mo Martin、Rebecca Lee-Bentham、Roberta Liti、Robynn Ree、Sarah Jane Smith、Sydnee Michaels、Tisha Alyn、Vicky Hurst及Yae Eun Hong。

本屆大賽前夜，贊助商們已獲悉屬同隊的LPGA職業球手搭檔。共32組的參賽選手以18洞五人團隊（scramble）錦標賽的形式進行，獲得最低分的團隊即問鼎「CM Pro-Am」冠軍獎杯。

今年，Great Oak高中女子高爾夫球隊派出30餘位志願團隊，為本次活動提供包括比賽記分在內的多方面協助。自2017年起，CM Pro-Am即結合社區支持該校球隊發展，並捐贈兩千元。Great Oak高中女子高爾夫球隊2022年奪得聯賽冠軍，並成功打入加州校際聯盟（CIF）季後賽，為賽事注入社區公益成份。

32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手，與並肩競賽的VIP嘉賓們上午準時...
32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手，與並肩競賽的VIP嘉賓們上午準時齊聚球場。(大莊家提供)

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