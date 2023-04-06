我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人

洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人

記者丁曙／洛杉磯即時報導
趙美心出席僑宴致詞，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國。（趙美心辦公室）
趙美心出席僑宴致詞，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國。（趙美心辦公室）

洛杉磯僑界5日晚舉行宴會歡迎蔡英文總統過境訪問，華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席，她讚揚蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。

這場歡迎晚會在蔡英文下榻的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）舉行，南加州700位各界人士出席。聯邦眾議員趙美心在晚會上發表了講話，她介紹自己是國會議員，代表着洛杉磯縣聖蓋博谷選區，以及生活在這裡的人數眾多、充滿活力的台灣移民社區。「作為國會台灣核心小組的長期成員，我歡迎蔡英文總統來到我們的洛杉磯地區。」

趙美心指出，「蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。她的到訪是一個機會，來慶祝美國和台灣之間的持久友誼，並在我們這兩個民主政治體系之間，建立更牢固的聯繫。」

在經濟方面，「台灣是美國第九大貿易夥伴，這種夥伴關係直接支撐了18.8萬個美國人的就業崗位。由於台灣是世界貿易組織的長期成員，我正在透過自己在眾議院籌款委員會的職位，致力於通過全面的自由貿易協定，再加深我們的伙伴關係。」

趙美心最後表示，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國，期待着雙方繼續共同努力，以促進美台兩地的共同繁榮和安全。

蔡英文 洛杉磯 趙美心

上一則

返中轉機時間長 華人因核酸檢測過期無法登機

下一則

大莊家「CM Pro-Am」高球賽 LPGA球星雲集 華裔得冠

延伸閱讀

蔡英文：感受友邦挺台力道 過境美國行程豐富扎實

蔡英文：感受友邦挺台力道 過境美國行程豐富扎實
美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見
蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了
一洲焦點／蔡英文會麥卡錫 美媒解讀？對台影響？

一洲焦點／蔡英文會麥卡錫 美媒解讀？對台影響？
蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單

蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單
蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？
法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行