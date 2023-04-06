我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

矽谷高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

蔡英文僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
羅森柏格在餐會致詞時，表達了對台灣的高興和支持。（記者張庭瑜/攝影）
羅森柏格在餐會致詞時，表達了對台灣的高興和支持。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」於4號結束訪問行程後，在返台前最後一站過境洛杉磯。 5日於下榻飯店舉辦僑宴，到場超過700人，不少美國政要如朴銀珠、趙美心等人也前來共襄盛舉。

本次僑宴也邀請到許多僑領、民選官員、如台灣立法委員陳歐珀、陳明文、加州副州長庫納拉基斯 (Eleni Koulanakis)、國會議員薛曼(Brad Sherman)、伊薩(Darrell Issa)、趙美心、朴銀珠、 羅康納(Ro Khanna)、加州議會議員三塔(Tri Ta)、田詒鴻國策顧問、洛杉磯經文處處長紀欽耀、台灣會館副董事長吳兆峯、遲景林僑務諮詢委員、中華會館李金生主席等人。

美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、駐美代表蕭美琴、僑務委員會委員長.徐佳青也一同陪同蔡英文赴當晚僑宴。現場場面壯觀，右邊懸掛著五面中華民國國旗，左邊則是五面美國國旗。入場後，活動方便陸續供應各式美食，包括季節沙拉、歐式餐包以及牛排等佳餚。

田詒鴻表示大家都很興奮，因為蔡英文總統再次訪美，且一直關心台灣人在美國的生活，特別關注台灣第二代和台灣的發展。她本次的過境讓台灣人很高興。 

朴銀珠表示，台灣和美國必須建立強大的關係，以保護台灣不受攻擊。她表示，如果台灣受到攻擊，將對亞太地區的和平和安全造成重大影響。在國會中議員不時都有討論台美貿易、能源和軍備等多個問題，並提倡了一些法案，她也指出，在會議上，不論是共和黨和民主黨都表達了對台灣的支持。

羅森柏格餐會中致詞時表達了對台灣的高興和支持。作為美國在台代表，她強調了多元性、繁榮和教育的重要性，並強調了民主和文化的共享。羅森柏格還提到了台灣是美國最大的貿易夥伴，並強調了經濟夥伴關係的重要性。

蔡英文在致詞中表示很高興能夠見到大家，並回顧了自己2018年時的拜訪，她表示過去3年，全球都受到限制，而台灣也不例外。但因為有在美國各地的鄉親們，在各個方面支援台灣，才能夠讓全世界更關注台灣。她提到當台灣口罩為各國所需要時，大家也在協助；當台灣需要積極爭取時，大家也在為台灣發聲，這就是台灣。她相信在場的每一位鄉親都貢獻了自己的力量和心力，讓台灣更好。最後，她感謝大家一直以來對台灣的支持和付出。

而本次僑宴能成功圓滿，除了駐洛杉磯經文處及僑教中心的官方機構的運籌帷幄，最重要是志工的傾情投入。僑務委員溫玉玲表示，今年僑胞熱情更勝2018年小英總統的到訪。但是今年也比往年安全程序更加嚴格，主要是因為中國不斷的挑釁，以及美國對維安的考量，所以必需隨時做許多「微調」，因此需要比往年有更多志工，在4週之內召集總共60位志工，來自多個社團，分別為安全組、餐排組、報到組、照相組、及禮物組。稱之為總統級志工。70%志工得專心執行勤務，無法用餐。

在總統蔡英文訪問美國期間，庫納拉基斯表示非常歡迎台灣總統過境加州。她表示加州有許...
在總統蔡英文訪問美國期間，庫納拉基斯表示非常歡迎台灣總統過境加州。她表示加州有許多台美人，他們對於台灣和美國之間的關係非常重要。（記者張庭瑜/攝影）
僑宴的甜點是草莓塔，看起來十分漂亮。（台灣會館提供）
僑宴的甜點是草莓塔，看起來十分漂亮。（台灣會館提供）
僑宴主菜之一的牛排，不僅擺盤精美，而且經過悉心烹調。（台灣會館提供）
僑宴主菜之一的牛排，不僅擺盤精美，而且經過悉心烹調。（台灣會館提供）
洛杉磯僑教中心主任陳敏永與田詒鴻先生見面歡聚，開心寒暄。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯僑教中心主任陳敏永與田詒鴻先生見面歡聚，開心寒暄。（記者張庭瑜/攝影）
蔡英文在致詞中回顧了自己2018年的拜訪，並表示全球在過去3年受到限制，台灣也不...
蔡英文在致詞中回顧了自己2018年的拜訪，並表示全球在過去3年受到限制，台灣也不例外。但因為在美國各地的鄉親們在各個方面支援台灣，才能夠讓全世界更關注台灣。（記者張庭瑜/攝影）
僑宴主菜之一的素食菜餚擺盤精美，令人賞心悅目。（台灣會館提供）
僑宴主菜之一的素食菜餚擺盤精美，令人賞心悅目。（台灣會館提供）
僑宴前菜當季沙拉，不僅健康美味，而且擺盤也相當精美，為宴會增添了不少色彩和品味。...
僑宴前菜當季沙拉，不僅健康美味，而且擺盤也相當精美，為宴會增添了不少色彩和品味。。（台灣會館提供）
蔡英文感謝台美僑胞一直以來對台灣的支持和付出。。（記者張庭瑜/攝影）
蔡英文感謝台美僑胞一直以來對台灣的支持和付出。。（記者張庭瑜/攝影）
蕭美琴大使於近日舉行的活動上，以三種語言向在場的僑胞問好，分別是英文、台語和中文...
蕭美琴大使於近日舉行的活動上，以三種語言向在場的僑胞問好，分別是英文、台語和中文。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文 洛杉磯 加州

上一則

世界晚報╱郭文貴提出2500萬交保未通過 繼續收監

延伸閱讀

蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？

蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？
麥卡錫目前沒有計畫赴台 見蔡英文後籲加速對台軍售

麥卡錫目前沒有計畫赴台 見蔡英文後籲加速對台軍售
裴洛西讚蔡英文、麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰

裴洛西讚蔡英文、麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰
蔡英文、麥卡鍚用詞選詞謹慎 會晤後「發言皆未提到中國」

蔡英文、麥卡鍚用詞選詞謹慎 會晤後「發言皆未提到中國」
蔡英文與麥卡錫會面 國台辦：將採取堅決措施懲戒

蔡英文與麥卡錫會面 國台辦：將採取堅決措施懲戒
麥卡錫會晤蔡英文 率跨黨派議員發表聲明

麥卡錫會晤蔡英文 率跨黨派議員發表聲明

熱門新聞

微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪