蔡英文僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

羅森柏格在餐會致詞時，表達了對台灣的高興和支持。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文 10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」於4號結束訪問行程後，在返台前最後一站過境洛杉磯 。 5日於下榻飯店舉辦僑宴，到場超過700人，不少美國政要如朴銀珠、趙美心等人也前來共襄盛舉。

本次僑宴也邀請到許多僑領、民選官員、如台灣立法委員陳歐珀、陳明文、加州 副州長庫納拉基斯 (Eleni Koulanakis)、國會議員薛曼(Brad Sherman)、伊薩(Darrell Issa)、趙美心、朴銀珠、 羅康納(Ro Khanna)、加州議會議員三塔(Tri Ta)、田詒鴻國策顧問、洛杉磯經文處處長紀欽耀、台灣會館副董事長吳兆峯、遲景林僑務諮詢委員、中華會館李金生主席等人。

美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、駐美代表蕭美琴、僑務委員會委員長.徐佳青也一同陪同蔡英文赴當晚僑宴。現場場面壯觀，右邊懸掛著五面中華民國國旗，左邊則是五面美國國旗。入場後，活動方便陸續供應各式美食，包括季節沙拉、歐式餐包以及牛排等佳餚。

田詒鴻表示大家都很興奮，因為蔡英文總統再次訪美，且一直關心台灣人在美國的生活，特別關注台灣第二代和台灣的發展。她本次的過境讓台灣人很高興。

朴銀珠表示，台灣和美國必須建立強大的關係，以保護台灣不受攻擊。她表示，如果台灣受到攻擊，將對亞太地區的和平和安全造成重大影響。在國會中議員不時都有討論台美貿易、能源和軍備等多個問題，並提倡了一些法案，她也指出，在會議上，不論是共和黨和民主黨都表達了對台灣的支持。

羅森柏格餐會中致詞時表達了對台灣的高興和支持。作為美國在台代表，她強調了多元性、繁榮和教育的重要性，並強調了民主和文化的共享。羅森柏格還提到了台灣是美國最大的貿易夥伴，並強調了經濟夥伴關係的重要性。

蔡英文在致詞中表示很高興能夠見到大家，並回顧了自己2018年時的拜訪，她表示過去3年，全球都受到限制，而台灣也不例外。但因為有在美國各地的鄉親們，在各個方面支援台灣，才能夠讓全世界更關注台灣。她提到當台灣口罩為各國所需要時，大家也在協助；當台灣需要積極爭取時，大家也在為台灣發聲，這就是台灣。她相信在場的每一位鄉親都貢獻了自己的力量和心力，讓台灣更好。最後，她感謝大家一直以來對台灣的支持和付出。