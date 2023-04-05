挺蔡反蔡陣營在雷根圖書館前對嗆 比「蔡麥會」熱鬧

挺蔡反蔡陣營在雷根圖書館前對峙。（本報記者／攝影）

「蔡麥會」（中華民國 總統蔡英文 和美國眾議院議長麥卡錫）4月5日在南加范杜拉縣（Venture County）西米谷（Simi Valley）的雷根圖書館 內進行時，場外卻更加熱鬧。

影片來源：本報記者

當天上午9時起，雷根圖書館的場外，就能看見歡迎中華民國蔡英文總統，和支持台灣獨立的人群，喊著「台灣加油」的口號；等到10時，反對蔡英文並高舉五星紅旗的親中人群加入，還專門用直升機在天空上拉起「一個中國！台灣是中國的一部分！」的橫幅。現場挺蔡反蔡陣營開始對嗆，一片人聲鼎沸，火藥味十足。

這兩個陣營的人士站在雷根圖書館門外街道的兩旁，能明顯看到，一派以支持蔡英文總統的僑胞為主，他們揮舞著中華民國國旗，間中穿插著綠色的台灣國國旗，並手持「台灣獨立」、「歡迎蔡英文」等橫幅；另一派以紅色為主，揮舞著五星紅旗·，手持「反對台獨」、「中國統一」等橫幅。兩邊各有上百人參與，現場有近二十名警察在維護治安。

儘管示威人士看上去分成兩派，但支持和反對蔡英文的聲音中也有次團體。支持蔡英文的人士雖以台灣綠營人士為主，也有來自中國大陸和世界各地的民運人士，比如支持港獨、藏獨、疆獨的示威者。自媒體博主「加州姜太公」表示，他非常支持台灣的自由民主，認為這是中華民族的希望，希望民主能在台灣的土地上好好發展下去。洛杉磯聖東台灣同鄉會劉大聖認為，台灣是華人世界最後的淨土，不該由中國共產黨統治。

反對蔡英文的人士以親中國大陸的僑團為主，成員大多來自中國，他們的訴求是「一個中國」。美國飛虎隊傳播協會的虞女士表示，在美華人最在乎的是和平與統一，堅守「一個中國」的政策，蔡英文此行意在分裂中國，影響世界和平。美國也應該堅持一個中國的政策，不應讓台灣變成下個烏克蘭。

反對蔡英文的聲音中也有來自台灣的藍營人士，台灣僑民兼黃埔子弟石力升表示，他非常愛惜台灣，厭惡戰爭，所以他反對台獨。他認為蔡英文將台灣年輕人當作炮灰，任美國宰割，不利於兩岸的和平。