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南加橙縣火災15人流離失所 包括4童 起火原因竟是這個

橙縣訊
消防員遇到挑戰，電線受火災影響脫落，導致其他單元也捲入大火。(KTLA5)
消防員遇到挑戰，電線受火災影響脫落，導致其他單元也捲入大火。(KTLA5)

南加橙縣普安那公園市（Buena Park）一幢公寓，4 月 5 日凌晨發生大火，迫使 15 人離開家園，其中包括四名兒童。當局調查發現，火災原因是有人在烹飪食物，但沒有看火，導致大火熊熊燃燒並迅速蔓延。

據橙縣消防局（ Orange County Fire Authority ）稱，火災發生時間是 5 日凌晨 1 時左右，地點位於該市第 10 街 7700 號街區。 40 多名消防員趕到現場，並在 51 分鐘內撲滅這場大火。消防隊長 Thanh Nguyen 表示，在滅火過程中消防員遇到挑戰，因為電線受火災影響脫落，之後其他多個公寓單元也捲入火災。

消防部門在推特（ Twitter） 上補充說，火災造成這幢建築結構約 200 萬元損失，室內損失約 25 萬元。雖然沒有人員傷亡報告，但大火已蔓延到第二幢建築物，目前尚不清楚第二座建築物的損壞情況。

這場凌晨突發的火災造成 15 人流離失所，其中四人是兒童。一名被迫離開家園的居民 Ashley Rodriguez 講述如何逃離大火現場，「我看到地板上升起漩渦狀黑煙，那一刻，我驚慌失措，叫醒所有人。我們來到外面時，發現樓下公寓著火了。」

居民Chris Hernandez 表示，當他打開房門時，發現整個走廊都充滿煙霧，「難以相信，我在自己房間裡時還聞不到任何氣味，我馬上找到孫子，拿了一些可以隨手拿走的東西。」

消防局指出，消防員正在與紅十字會合作提供援助，包括提供酒店代金券。當局認為，火災原因被確定為意外，因為烹飪食物無人看管導致起火。

橙縣Buena Park公寓 5 日凌晨大火，迫使 15 人離開家園。(KTLA...
橙縣Buena Park公寓 5 日凌晨大火，迫使 15 人離開家園。(KTLA5)

橙縣 南加 推特

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